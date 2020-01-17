Дружина онука російської примадонни Алли Пугачової, Олена Преснякова, опублікувала відео, яке досить відверте

На кадрах дружина Микити Преснякова, яка є моделлю, позує на пляжі з подругами, , пише Politeka.net. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Дівчини знаходяться біля води і пальм в різних купальниках. Посередині, в рожевому купальнику, стоїть та сама Олена.

Дівчата гарно вигинаються, демонструя ідеальні стрункі фігури.

Олена в модних окулярах дивиться в камеру, а потім піднімає очі до неба. При цьому її подруга гладить її, підводячись від талії до грудей.

Дівчата виглядають шикарно і відео вийшло досить нескромним.

"Цей бумеранг гідний стрічки!😁 Яких зусиль коштувало це зняти , та ще так, щоб всі були худі і красиві🤪 дівчинки такі дівчатка) дякую терплячому @danvirlan 🙏🏼", - підписала кадри зірка.

За годину пост невістки Пугачової зібрав понад 6000 лайків та багато коментарів.

"Красуні мої ❤️", "Дуже круто 😀", "Дебілізм і ідіотизм якийсь. Схожі на дешевих продажних дурочек", "Олена , чекай новий заголовок жовтої преси : дружина онука Примадонни втомилася від нескінченних гастролей чоловіка і стала лесбіянкою... А якщо без жартів - красуні 👌", "Супер", "Альона, а навіщо ця подруга, вас гладить за груди? Микита, ж може приревнувати?😂", "Дуже круто 😀", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, нещодавно Олена Преснякова позувала після купання, на ній був стильний зелений спортивний та з білими смугами купальник.

На опублікованому відео, дружина Микити Преснякова повільно і ззаду входить у воду, а після - фотограф знімає густу непрохідну рослинність Балі.

Раніше ми писали, що дружина Микити Преснякова опублікувала в Instagram знімок, на якому постала в одному купальнику.

Красуня позувала, мабуть, недавно скупавшись - її волосся, тіло і сам купальник були мокрими. Олена посміхнулась, піднявши до неба голову. Модель прикрила очі, ніби від задоволення.

На фото помітні красиві вигини моделі, пружний прес і молочні залози.

Нагадаємо, мокра невістка Пугачової пограла ідеальними формами в купальнику: "Амазонка"

Як повідомляла Politeka, роздягнена невістка Пугачової приголомшила видом ззаду: «моторошні зарості»

Також Politeka писала, що гарненька невістка Пугачової покрасувалася без ліфчика посеред вулиці: ефектні кадри