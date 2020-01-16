Він пробув на проекті цілих п'ять років

На знімальному майданчику російського шоу «Дом-2» помер чоловік

Як стало відомо в четвер, 16 січня, на території, де проходили зйомки реаліті-шоу, помер 37-річний оператор по імені Володимир. Про це повідомляє Телеграм-канал Mash. Чоловікові стало погано прямо на знімальному майданчику в Новій Москві. У момент нездужання він якраз займався зйомкою.

Володимиру викликали швидку, однак врятувати його лікарі так і не змогли: чоловік помер. За попередніми даними, причиною смерті оператора стала гостра серцева недостатність.

Відомо, що Володимир пропрацював на проекті «Дом-2» останні п'ять років.

Зазначимо, що це далеко не перша смерть, пов'язана з популярним російським шоу. У мережі вже давно обговорюють «прокляття Дому-2», адже багато учасників проекту передчасно пішли з життя за трагічних обставин.

Так, в минулому році ми писали про загибель відомого українського ведучого, 29-річного Євгена Щербакова. 17 липня близько сьомої години ранку він випав з вікна своєї квартири, яка перебувала на 17-му поверсі в Одесі. Похорон Євгена Щербакова пройшов в п'ятницю, 19 липня.

Щербаков набув популярності, як ведучий заходів. В один час був учасником популярного проекту «Дом-2», «Імпровізація ведучих», «Просмаження» та інших. Чоловік родом з міста Дніпро, а останнім часом проживав в Одесі.

Після смерті Щербакова журналісти виявили вельми примітні факти з його життя, точніше, простежили якусь закономірність – як виявилося, він вже одинадцятий учасник «Дом-2», який пішов з життя або у зв'язку з нещасним випадком або хворобою.

22 червня 2018 загинула екс-учасниця «Дом-2» 24-річна Анастасія Тарасюк. Її загибель, майже один в один, «повторює» трагедію Щербакова: тоді дівчина випала з вікна квартири, розташованої на 19-му поверсі в Москві.

4 липня також 2018 сестра ще однієї учасниці «Дом-2», 20-річної Поліни Лобанової, повідомила про смерть дівчини. За попередньою версією, Поліна померла від передозування наркотиками.

У грудні 2017 року 34-річну Марію Политову виявили мертвою на дачі в Московській області – вона також брала участь в реаліті-шоу «Дом-2» у свій час.

Іншими жертвами «прокляття» стали 23-річний Андрій Кадетів, 23-річна Оксана Корнєва, 31-річна Оксана Аплекаєва і 22-річна Христина Калініна.

Нагадаємо, прокляття шоу «Дом-2»: учасники гинуть один за іншим, нова жертва в Одесі.

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