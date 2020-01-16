Екс-солістка ВІА Гра Альбіна Джанабаєва показала пікантні частини тіла, виступаючи на сцені

Кохана Валерія Меладзе вийшла на сцену і заспівала з молодою і маловідомою виконавицею. Жінки були практично в однакових вбраннях, але у Альбіни не обійшлося без екстремального декольте. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Джанабаєвої.

Так на нових опублікованих кадрах екс-ВІА Гра красувалася в блискучій сукні в підлогу, а її напарниця в подібного виду комбінезоні. Наряд Альбіни був відмінний глибоким V-подібним декольте.

Волосся артистка підібрала у високий хвіст, співала зі всією пристрастю, а також написала під відео про те, що ніколи не пізно почати любити себе і вчитися цьому - ніколи, також, пізно.

Шанувальникам артистки дуже ролик сподобався, на відео артистки співали в оточенні шоу-балету та виступ нагадував ті, які зазвичай показують на "голубих вогниках" або подібного формату новорічних тематичних концертах.

Фолловери пишуть, що Альбіна прекрасно виглядає і ще дасть фору багатьом молодим, щоправда, не всі так вважають, знайшлися серед фанів в мережі і такі, які ясно висловили співачці, що та помітно постаріла.

Раніше Альбіна Джанабаєва вирушила в справжню зимову казку. Погляду прихильників постали засніжені простори північного заходу Європи - вона побувала у Фінляндії. Пізніше - виконавиця засвітилася в Москві, і все так само без макіяжу:

"Додала кольору похмурого вівторка і рада)))), а знаєте чому? Деякі перехожі посміхалися, і це здорово! Всім посмішок і тепла 💓💓💓", - пише співачка.

Так на нових кадрах Джанабаєва позує в яскравій куртці і посміхається, раніше - артистка також посміхалася на камеру, катаючись на упряжці з собаками, а ще раніше - показала, як їй затишно і тепло біля новорічної ялинки, каміна і з домашнім улюбленцем - песиком на руках.

У всіх випадках струнка співачка не хвилювалася з приводу виходів без косметики, а, схоже, просто отримувала задоволення від того, що відбувається. Але не всім її шанувальникам її така "простота" подобається.

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