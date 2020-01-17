Солістка групи «Время и Стекло» Надя Дорофєєва продовжує дивувати яскравими і позитивними образами, показуючи свій відпочинок закордоном
цього разу на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кадри, на яких вона позує у звичному для себе природному і навіть відвертому вигляді, пише Politeka.
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Як нещодавно стало відомо, Надя вирушила на відпочинок разом з колегою по роботі і своїм чоловіком Володимиром Дантесом.
Незважаючи на мінливу погоду в Домінікані, де відпочиває зірка з чоловіком, пара продовжує насолоджуватися відпусткою і ділитися звідти яскравими кадрами. Цього разу Надя показала, як відпочивала разом з Дантесом на узбережжі.
На представленому кадрі співачка позувала у купальнику чорного кольору, а її чоловік у звичайній футболці такого ж відтінку.
«Котики», «кращі!!!!❤️❤️❤️❤️», «Ви з роками стаєте все більше і більше схожі ❤️❤️❤️», «Красиві😍», «Такі красиві🔥», «Які милі😍😍😍», «Ти найкраща красива і така найкраща можеш сказати коли нова пісня?❤️❤️❤️», «😍😍😍😍 Які ви красиві ❤️❤️», «Пара 🔥😍», – написали захоплені шанувальники.
Вдень раніше співачка також показала незвичайне фото, яким чимало розбурхала мережу. На представленому кадрі Надя з'явилася в одному лише тоненькому купальнику яскраво-рожевого відтінку.
Так, Надя порадувала шанувальників новими кадрами із відпочинку. На новому фото зірка показала, як вона позує на пляжі на тлі пальми в яскравому рожевому купальнику з високими вирізами. Такий дизайн купальника підкреслює пружну п'яту точку Наді і її довгі стрункі ноги.
«Я поки ще зранку роблю зарядку. І досі харчуюся #почтиправильно. А ви на відпочинку розслабляєтеся або тримайтеся, типу там спортик, пп і фреші?», — написала Дорофєєва під новим постом, заінтригувавши того шанувальників. На думку багатьох користувачів, Надя сильно схудла і виглядає втомленою.
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