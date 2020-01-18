Російський репер Гуф знову потрапив у гучний скандал, спровокований його неадекватною поведінкою.

40-річний Гуф кинув виклик депутату російської Держдуми Дмитру Носову. Гуф звинуватив чоловіка в тому, що той, нібито, зруйнував його сім'ю. Репер заявив, що після затримання в аеропорту, яке ініціював Носов, його життя пішло під укіс. Коли виконавець дізнався, що Носов відпочиває в тому ж місці, де і він, спробував зустрітися з ним, щоб з'ясувати стосунки.

Дмитро Носов у відповідь заявив, що не має наміру відповідати на виклики наркоманів і алкоголіків. Він порадив артистові зав'язувати з наркотиками, тим більше в Таїланді, де дуже суворе покарання за вживання заборонених речовин.

Зазначимо, що поведінка Гуфа викликала сильний резонанс і навіть спонукало його колишню дружину написати відвертий пост про їх спільне життя і розлучення. Згадалися і інші подробиці з життя репера. Ще восени 2019 року в інтерв'ю Ксенії Собчак Гуф зізнався, що страждає від маніакально-депресивного психозу та вялотекущей шизофренії.

«Я вісім разів лежав у психіатричній лікарні, значить, у мене є щось. Мене зазвичай накриває після Балі - скільки разів я приїжджав, стільки раз у мене їхав дах", - зізнався артист.

Цього разу артист відпочивав з сином в Таїланді, але, схоже, стан знову погіршився.

Крім цього Гуф розповів, що велику частину своїх днів народження він проводить в психіатричній лікарні.

«Алік вийшов на свободу. Алік - це в мені. Він знімає прямі ефіри ось ці всі, посилає людей. Можна просто дістати всіх, підняти їх на вуха - і опинишся в дурці. Люди просто іншого виходу не бачать. Бачила прямий ефір, де я сиджу у собачій будці і посилаю всіх? Це якась біполярочка», - розповів Гуф, пояснюючи періодичні спалахи агресії.

Нагадаємо, що экс-дружину Гуфа довели до відчаю, відвертість лякає: "Я невдаха...".

Раніше Politeka писала, що экс-дружина Гуфа втомилася мовчати і розкрила всю правду про репера.

Як повідомляла Politeka, росіяни повстали проти Тіматі і Гуфа, гримить скандал: це відео терміново видаляють.