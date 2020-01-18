В мережі показали знімки з яскравого виступу співачки Вєрки Сердючки, на якому була присутня її мама

Як повідомляє Politeka, кадри були розміщені на сторінці Lucia Banquet Hall в Instagram.

«Як не підспівувати улюбленим пісеням у виконанні Вєрки Сердючки? Ніяк, звичайно. Відразу вириваються давним-давно завчені рядки про те, що «хорошо, все будет хорошо». Вечір пройшов до неможливості яскраво і запально», - йдеться в повідомленні.

На опублікованих знімках видно, як Сердючка виступає на корпоративі разом зі своєю мамою, енергійно підстрибуючи і танцюючи.

Уточнимо, що шанувальники не коментували виступ зірки, хоча й активно лайкали його.

Раніше ми повідомляли, що мама Вєрки Сердючки вразила змінами у зовнішності.

На знімку Інна пародіює зачіску однієї з американських співачок. На першій фотографії постала темношкіра артистка з високою зачіскою, а на другий - Інна Білоконь з тонесеньким хвостиком, який піднятий вгору.

"ОСЬ ТАК", - підписала Білоконь.

За 13 годин пост "мами Сердючки" зібрав понад 700 лайків та коментарів.

"Блін...клас!🤣🤣🤣", "Супер! Інна, з Новим Роком! Щоб все збулося! Всі мрії та бажання. Привіт Андрію!", "Хвіст трубою", "з новим роком дорога. сміються над собою тільки найсильніші", "Мама жартує. Мама вміє жартувати 🤣", "З Новим роком!🎉🎉🎉Щастя і процвітання вам і вашій родині, Інна Вікторівна!🎁🎄❄🎊❤", "Інночка👍👍👏👏🎉💕💕😍🔥любимо", - написали користувачі.

Повідомлялося, що мама Вєрки Сердючки приголомшила зовнішністю у звичайному житті.

Так, мама Вєрки Сердючки часто ділиться зі своїми передплатниками яскравими кадрами не тільки з концертів і виступів, але і з повсякденного життя.

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