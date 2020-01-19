Онука легенди російської естради і кіно Михайла Боярського показала фігуру зблизька

Катерина Боярська покрасувалася в купальнику на відпочинку. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram внучки Боярського.

Так на новому опублікованому фото Катерина позувала в литому чорному купальнику з якого груди ефектної юної блондинки буквально випирали назовні - була видна більша їх частина за виключення найпікантніших анатомічних особливостей.

Катерина розташувалася на містку біля води - знімок вийшов і стильним, і відвертим одночасно. Своє негусте світле волосся дама розпустила і дещо сором'язливо опустила підборіддя і відвела погляд убік.

Раніше повідомлялося про те, що онука відомого кіношного "Д'Артаньяна" Михайла Боярського Катерина показала, як розважається у рідному для її зіркового діда Пітері.

Катерина Боярська вирішила згадати, мабуть, підлітковий період свого життя і подалася в ігрову кімнату.

Серед різноманітних ігрових автоматів і різнокольорових локацій, дівчина приймала досить провокуючі пози і кокетливо посміхалася на камеру. Так на новій опублікованій Катериною добірці знімків, вона позувала в темних штанях чи лосинах і синій кофті з білими смугами.

Крім іншого, в ігровому залі виднілися високі пластикові фігури-зображення зірок хокею - зірок НХЛ або російського "льоду" - на кадрах не роздивитися.

Шанувальники пишуть, що Катерина чудово виглядає, вона дуже приваблива молода особа і її позитив на камеру не може не радувати.

Нагадаємо, внучка Боярського вразила розкішним життям.

Як повідомляла Politeka, Михайло Боярський вразив зовнішнім виглядом.

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