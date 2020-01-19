Українська красуня вирушила відпочивати і не змарнувала можливості покрасуватися при мінімумі одягу

Українська модель Леоніла Гузь - "Міс Україна 2018" показала свої об'ємну груди

На новому опублікованому фото Леоніла позує чи то в топі, чи то в купальнику. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Модель вирішила показати свої прекрасне обличчя і великі груди зблизька, на знімку, ймовірно, селфі, струнка манекенниця засвітила також місце, де відпочиває - навколо екзотична рослинність і на обличчя, як то кажуть, засмага, відпочилий вигляд:

«Ехххх Скоро 21😂 Не спитися б))) намагаюся насолодитися останніми днинками двадцятки 😅», - підписала Гузь фото.

Крім того, багато шанувальників Леоніли зазначили, що на її обличчі видніється макіяж - не зовсім доречно фарбуватися на пляж, додали вони. Деяким же зовнішній вигляд моделі дуже припав до смаку - фолловери відзначили, що знімок просто "вогонь" і така спекотна красуня, як Леоніла - в будь-якому вигляді - просто неймовірно приваблива.

Раніше Леоніла позувала в топі, який схожий просто на тканину, обвязанную навколо грудей, а також, швидше за все спідниці. При цьому модель зовсім забула про нижню білизну.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:

"Супер", "Добре", "Чудово".

Нагадаємо також, раніше модель постала на фото практично у світлому боді або купальнику, чим "розбурхала" багатьох своїх шанувальників.

Новий знімок біля дзеркала порадував багатьох фанів зірки і "цінителів" жіночої краси взагалі – на фото дівчина позує, розставивши ноги. Окрім купальника або боді, на ній модні кросівки. Манекенниця також розпустила своє гарне довге волосся. "Події" розгорталися біля підніжжя ліжка, що додало кадру ще більшої пікантності.

На своєму іншому знімку - також з відпочинку, Леоніла показалася вже на пляжі у відповідному вбранні. На цьому знімку, на відміну від попереднього її опублікованого кадру, видно обличчя молодої красуні.

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