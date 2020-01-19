Учасниця дуету «Неангели» Слава Камінська показала нове фото в мережі

Відома українська виконавиця Слава Камінська не може прожити і дня без нових знімків в Instagram.

Там 35-річна артистка ділиться з шанувальниками різними фотографіями, зробленими під час фотосесій, так і в повсякденному житті, пише Рoliteka.net.

Не так давно Слава Камінська разом з сином Леоном, дочкою Лаурою і нянею проводила зимові канікули на Балі.

Вони зупинилися в одному з дорогих готелів на березі океану.

У мережі артистка активно ділилася враженнями від відпочинку і яскравими фото, на яких демонструвала струнку фігуру купальнику, а також хвалилася пишним бюстом. Але не встигла солістка «Неангелів» повернутися додому, як почала сумувати за відпочинку.

Тому вона розмістила спільне фото з сином, зроблене на Балі, на якому вони дуріють на пляжному тапчані.

«Поверніть нас назад 😂 Ополонці тій місцевості мені більше подобаються 😂», - жартівливо підписала знімок співачка.

Фолловери оцінили почуття гумору артистки і поспішили залишити свої відгуки.

«Все! Сидіть тут!😂», - написали в коментарях.

Раніше ми повідомляли, що українська співачка Слава Камінська з "Неангелів" приголомшила визнанням про переслідування. Про це зірка повідомила у своєму мікроблозі в Instagram, поділившись фото переслідувача. За словами Слави, заяву в поліцію на неадекватного чоловіка вона написала ще влітку.

"От порадьте мені будь ласка, як боротися з людиною, яка тебе пройде? Я переконливо прошу правоохоронні органи придивитися до моєї заяви, яка у вас з літа!", - повідомила Камінська.

За її словами, переслідувач їздить за нею на концерти, дістає в соцмережах, пише листи на домашню адресу, а днями і зовсім заявився практично додому. Слава додала, що чоловік страждає на шизофренію і неодноразово лікувався в спеціалізованому закладі.

Нагадаємо, чоловік Слави Камінської «спотворив» пацієнтку, складно повірити в таке перевтілення.

Як повідомляла Politeka, Слава Камінська кардинально змінила імідж.

Також Politeka писала, що Слава з «Неангелів» показала «тичинки».