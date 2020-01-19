34-річна співачка Тетяна Котова, колишня учасниця групи ВІА Гра, підкорила мережу накачаним тілом на тлі блакитного океану

Як передає Politeka.net, артистка поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжим знімком, на якому постала в синьому купальнику на краю басейну. Співачка вигнулась у спокусливій позі, витягнувши ніжку вперед і погравши однією рукою з волоссям, в іншій руці вона тримає келих з напоєм. Рельєфні м'язи, плоский животик і пристрасний вид Котової нікого не залишать байдужим.

На жаль, за словами артистки, її новорічна відпустка на Мальдівах завершується, але на пам'ять вона залишила багато подібних чудових знімків.

"Дуже шкода їхати звідси 😿😻 Якщо рай на землі існує, то він тут, і підтвердження тому – всі мої сторіс в ці дні 💙 Спасибі, що дивитися, я бажаю всім опинитися тут і отримати незвичайні емоції від краси і гармонії 🌊 ☀ Адже все, заради чого ми живемо – це набір емоцій і почуттів один до одного і до цього світу 🧡🧡🧡 #heritanceaarah #heritancehotelsandresorts", - написала в соцмережі Тетяна.

Коментуючі порівняли Котову з богинею. Повз фото з її розкішними формами пройти байдуже неможливо.

"Якщо боги існують, то це ти😍"

"Ви теж дуже гармонійні, як цей райський куточок!👍😍"

"Привіт Таня 😀 Шкода звичайно, що ти вже не вільна у плані відносин 😔 Але я все одно буду сподіватися, що рано чи пізно ми будемо разом🤗"

"Офігенно, натреноване тіло."

"Танюша, ти супер. Фігура мрія. 👍👍💋💋😍😍🔥🔥"

"Як можна бути такою сексуальною завжди, такою яскравою і гарячою 🔥"

"Який краєвид!!! Бажаю зарядитися сповна позитивною енергією, світлом і теплом сонця!!!👍"

Раніше ми повідомляли, Котова похвалилася соковитими "диньками" в червоному топі з екстремальним декольте. Вона поділилася кадрами в "сторіз". Таня склала губи, як для поцілунку, і потрясла на камеру завидними принадами.

Нагадаємо, гаряча блондинка з ВІА Гри ледве втримала свої "персики" у жаркому топі

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