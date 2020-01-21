Українська співачка Анастасія Кумейко (DJ NANA), колишня солістка групи Nikita, постала перед шанувальниками у відвертій позі

Зірка в светрі і білих шортах постала в незвичайній локації, пише Рoliteka.net. Кумейко перебувала в білій кімнаті біля вікна.

Дівчина сіла на табуретку, розставивши ноги. Крім описаного свиттера і шорт на співачці взуті довгі чоботи на підборах.

Анастасія подивилася в камеру, піднявши підборіддя. Макіяж з акцентом на очі надав образу чарівності. А "зализані" волосся виглядали на українській знаменитості чудово.

Завершив образ світлий манікюр.

"Хто тут у нас сидить і гортає стрічку в очікуванні, що йому хтось напише? 😉", - поинтеесовалась Кумейко.

За 40 хвилин пост зірок зібрав понад 1000 лайків і багато комменнтариев.

"Перший👍 найкраща!!", "Класні чобітки і светр.👌😉", "Такі фото надихають як і в кліпі "авокадо"🔥🔥💗💗", "Ось це-ЙОГА!!", "🤔 Довго Вас довелося чекати. Але все одно приємно 😂💐", "Неймовірна💙", "Як завжди виглядаєте божественно 👍👍👍🔥🔥🔥🔥", "Дайте дві !будь ласка", "Краса🤩😍", "Я сиджу і пишу тобі ... щось ... щось на зразок 💝❤️", "І ніхто не пише", "Ох, і гарна", "Тільки "не рухайте тубаретками"😀", "Вау", "Ауфф", - написали користувачі сети.

Нагадаємо, нещодавно Анастасія Кумейко порадувала шанувальників фото в чорному купальнику з сіточкою на грудях.

Артистка продемонструвала ідеальні, подкаченные ніжки і п'яту точку. Також купальник підкреслив тонку талію і пишні груди української знаменитості.

Примітно, що Анастасія стала на носочки, тим самим зробивши фото ще бездоганний. Завершували образ Кумейко окуляри, прикраси і бінді.

Раніше ми писали, що Анастасія Кумейко зробила спекотне фото в ліфті, на яке вирішиться не кожна дівчина.

Кумейко показала неідеальний, але все ж гідний заздрості, вертикальний шпагат в київському ліфті.

«Мій ліфт – мої правила», – наголосила вона у підписі до фото.

Нагадаємо також, що Анастасія Кумейко показала відверте фото з відпочинку.

На знімку Кумейко позувала абсолютно гола, прикриваючи інтимні місця руками.

Нагадаємо, экс-Nitita без білизни запалила з подружкою в Парижі

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