Відома українська співачка Слава Камінська, солістка групи "НеАнгели", розповіла про те, як вона хворіє з дітьми
Камінська записувала ролик для сторіс в Instagram, де і розповіла про хворобу. Як можна зрозуміти, Слава тільки прокинулася. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
"Доброго ранку. У нас сьогодні Льова почав кашляти, не тільки ми з Лаурою. Я вчора ввечері зробила крапельницю вітамінну, начебто сьогодні стало легше. У мене вчора вболівав потилицю і лоб, неможливо було дихати. Відок не дуже веселий, але начебто все краще стало. Погано, що став кашляти Лева", - сказала в трьох частинах сторіс Слава.
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Фанати не змогли залишити коментарі або лайки під кадрами. Вони були опубліковані в сторіс, де така функція відсутня.
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На знімку Слава позує в обтягуючій сукні з тонкої тканини і розпущеним волоссям. Однією рукою Камінська тримається за животик, який вже дуже сильно округлився. Також можна помітити й інші "точки", які випирають з-під одягу.
Фанати встигли поставити майже 30 тисяч лайків за добу. Також користувачі залишили безліч коментарів.
Повідомлялося, що Камінська в пристрасних обіймах знаменитого співака натякнула на нові відносини.
Українська співачка, учасниця групи «Неангели» Слава Камінська показала фото, яке сколихнуло її шанувальників.
Щоб підігріти інтерес до власної персони і свого особистого життя, яка особливо цікава шанувальникам після другого розлучення, артистка представила фото з відпочинку. На кадрі Слава позувала в жарких обіймах Артема Іванова, соліста групи "Інь-Ян". Камінська, видно, дуже задоволена.
Сама вона здалася в легкій сукні-сорочки на тлі пляжних парасольок. Артем же вибрав для фото футболку і шорти.
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