Ірина Сопонару зі студії «Квартал 95» порадувала шанувальників новими пікантними кадрами

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Ця історія про те, як я намагалася бути сексі, але ..... не вийшло. На мені білизну…», - йдеться у повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Сопонару позує в пальто, яке розстібає, демонструючи вбрання для інтимних ігор. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Чому все в instagram вылаживают себе підлозі голою? Це що тренд», «ось це вогонь», «шикарна лапочка», «вогонь!», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, Ірина Сопонару зі студії «Квартал 95» порадувала шанувальників кадром з життя. Артистка з'явилася у всій красі на паркінгу і в сміливому вбранні.

Так на новому опублікованому Іриною фото, вона позувала у щільному подовженому светрі під пояс і ботфортах. Волосся актриса розпустила і в камеру дивитися не стала. Можливо, кадр вийшов випадково.

Зоряна комік такої своєю публікацією дуже порадувала своїх фоловерів, ті пишуть, що стиль і простота артиски не можуть не радувати:

«Ідеальна дівчинка. Розумник»

Раніше Ірина засвітилася в оточенні чоловіка співачки Наді Дорфеевой, з яким провела час:

«Ось такий дует, як вам? Отбомбили з Володимиром Дантесом івент і це було прекрасно. А за моє прекрасне обличчя окреме спасибі. У цей вечір я була дівою», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, гаряча красуня з «Квартал 95» засвітила груди без ліфчика.

Як повідомляла Politeka, Кравець та інші красуні «Квартал 95» вразили сміливими фото з закулісся.

Також Politeka писала, що Кошовий з «Кварталу 95» показав, хто стоїть за Полякової.