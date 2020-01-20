Ірина Сопонару зі студії «Квартал 95» порадувала шанувальників новими пікантними кадрами
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Ця історія про те, як я намагалася бути сексі, але ..... не вийшло. На мені білизну…», - йдеться у повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Сопонару позує в пальто, яке розстібає, демонструючи вбрання для інтимних ігор. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
«Чому все в instagram вылаживают себе підлозі голою? Це що тренд», «ось це вогонь», «шикарна лапочка», «вогонь!», - пишуть вони.
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Як повідомлялося раніше, Ірина Сопонару зі студії «Квартал 95» порадувала шанувальників кадром з життя. Артистка з'явилася у всій красі на паркінгу і в сміливому вбранні.
Так на новому опублікованому Іриною фото, вона позувала у щільному подовженому светрі під пояс і ботфортах. Волосся актриса розпустила і в камеру дивитися не стала. Можливо, кадр вийшов випадково.
Зоряна комік такої своєю публікацією дуже порадувала своїх фоловерів, ті пишуть, що стиль і простота артиски не можуть не радувати:
«Ідеальна дівчинка. Розумник»
Раніше Ірина засвітилася в оточенні чоловіка співачки Наді Дорфеевой, з яким провела час:
«Ось такий дует, як вам? Отбомбили з Володимиром Дантесом івент і це було прекрасно. А за моє прекрасне обличчя окреме спасибі. У цей вечір я була дівою», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, гаряча красуня з «Квартал 95» засвітила груди без ліфчика.
Як повідомляла Politeka, Кравець та інші красуні «Квартал 95» вразили сміливими фото з закулісся.
Також Politeka писала, що Кошовий з «Кварталу 95» показав, хто стоїть за Полякової.