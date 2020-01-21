Популярна співачка Тіна Кароль останнім часом не перестає дивувати фанатів своїми знімками та відео на сторінці в Instagram
Співачка дуже часто ділиться з шанувальниками не тільки постановочними знімками і яскравими кадрами з фотосесій, але ще й цитатами, роздумами і важливими зауваженнями.
Однак цього разу на сторінці зірки в соціальній мережі Instagram з'явився пікантні кадри, на яких артистка вирішила показати себе в неймовірному образі, повідомляє Politeka.
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Так, співачка представила трепетне фото, похвалившись жіночним кадром. Тіна представила досить сміливий і пікантний кадр без білизни. Так, артистка позувала в одному білому светрі спокусливо позувала у світлій кімнаті, повернувшись до камери спиною і засвітивши її без ліфчика. Лівою рукою Тіна прибрала волосся з плеча, оголивши спину.
Ось що пишуть під знімком Кароль в Instagram шанувальники:
«Ось так виглядає сексуальність🔥. Не те що у деяких,...щоранку попа в різному ракурсі 😁», «я чекала ці фотки😍🤧», «Нова мода від Тіни Кароль-жакет гудзиками на спині, 👍Ікона стилю❤️», «Стільки ніжності в одному фото😻🖤», «Фотографу щастить дивитись на таку красу», «Красуня))», «Дуже гарне фото!!!!!».
Зазначимо, що кількома днями раніше співачка потрапила в скандал з-за свого виступу. Посеред концерту Тіни Кароль глядачі почали виходити із залу з-за її російськомовних пісень.
На сцені львівської Опери на Старий Новий рік звучали російськомовні пісні у виконанні української співачки Тіни Кароль. Це викликало обурення у глядачів. Один з них, львів'янин Роман Метельський, опублікував негативний відгук у соцмережі Facebook.
«Щодо Тіни Кароль – тут я лох. Ніколи не стежив за її творчістю і коли друзі подарували квитки на Різдвяний концерт – у голові крутилися слова пісні “Татові слова Україні – це“. Я навіть у страшному сні не міг подумати, що на Старий Новий рік у Львові на сцені Опери половина пісень будуть російською мовою. Після третьої такої пісні я не витримав і пішов! До цих пір трясе! Російський світ у Львові!», – зазначив на своїй сторінці у ФБ Роман Метельський.
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