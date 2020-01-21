Популярна українська виконавиця Даша Астаф'єва засвітила розкішні форми у відвертому вбранні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
Так, Астаф'єва робить вправу «тяга до підборіддя в блоці», і цікавиться у тренера: «До якого з підборідь тягнути – до першого чи другого?».
Після цього Астаф'єва єхидно сміється і починає робити вправу.
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Як можна помітити, форма співачки ефектно підкреслює її форми, особливо пишні груди.
Як повідомлялося раніше, співачка Даша Астаф'єва показала постільне фото без одягу.
На знімку Даша позує в ліжку і лягла боком. Ногу Астаф'єва розташувала так, щоб ковдра допомогло прикрити інтимну зону, в чому допомогло ковдру. А от груди була повністю відкритою, хоча співачка намалювала на головних точках" відповідь на питання на чорному тлі. При цьому артистка була з короткими пишними чорними волоссям. Фото вийшло дуже жарким і спокусливим.
"Як вважаєте, яка ваша найкраща роль", - задали питання Даші.
Астаф'єва відповіла, що "роль у playmate у 33".
Нагадаємо, Даша Астаф'єва показала соковитих «двійнят» у відвертій сукні
А ще Politeka писала, що Астаф'єва влаштувала на підлозі тренування для ідеальних форм
Також Politeka повідомляла, що Безсоромна Астаф'єва лягла на підлогу і показала розкішне тіло в оксамиті