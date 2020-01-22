За 19 років на сцені Тіна Кароль значно змінилася, пише Клатч

Популярна українська співачка Тіна Кароль радує своїх шанувальників не лише піснями. Співачка також часто з'являється на телеекранах в якості ведучої та члена журі на різних шоу.

У минулому році знаменитість була тренером на вокальному шоу "Голос", трохи пізніше вона спробувала свої сили в ролі ведучої gold room телешоу "Танці з зірками". Співачку фанати цінують не тільки за її музику, але і появи на сцені.

Так, 19 січня стартував черговий сезон популярного вокального шоу "Голос", в якому Тіна Кароль знову з'явилася в якості тренера. Її колегами стали інші відомі виконавці:: Потап з Настею Каменських і Дмитро Монатік.

Нещодавно в мережу потрапила архівна фотографія співачки за 2006 рік, де Кароль відображена на злеті своєї кар'єри. Фотографія співачки красується на обкладинці глянцевого чоловічого журналу, де вона позує в спокусливому образі.

Можна відзначити, що волосся Тіни були набагато довшими, а обличчя виглядало добре практично без косметики. На знімку Тіна стоїть піднявши руки вгору і зігнувши їх в ліктях над головою.

Фанати відзначають, що і в свої 34 роки співачка виглядає приголомшливо. Однак порівняно з юністю особа Кароль помітно змінилося. Це змушує її фанатів підозрювати в тому, що вона вдавалася до послуг професіоналів у б'юті-сфері.

Старт нового сезону вокального шоу "Голос країни" був багатим на події. Але найбільше глядачам запам'яталася полум'яна "сварка" між суддями Тіною Кароль і Даном Баланом, яким приписують романтичні відносини.

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