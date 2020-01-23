Близькі нічого не чіпали в апартаментах

Близькі Жанни Фріске продовжують зберігати пам'ять про відому співачку через 4 роки після її смерті

Про це пише видання Стархіт ( щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Сестра артистки Наталя вирішила зробити шанувальникам творчості Жанни подарунок: вона показала інтер'єр в квартирі зірки, яка порожніє після її смерті.

«Ми приїхали відвідати квартиру Жанни, щоб трохи прибратися. Ми нічого не чіпали, все залишилося так, як і було. Тільки іноді протираємо пил і вмикаємо зволожувачі повітря. На полицях залишилися нагороди Жанни, фотографії її друзів і першої улюбленої собаки», — заявила Наталія.

Варто відзначити, що апартаменти покійної Жанни Фріске оформлені в світлих тонах. Родичі спеціально не чіпали речі співачки, щоб зберегти хоч якусь пам'ять.

Особливу слабкість Жанна Фріске відчувала до сумок. У співачки скупчилася величезна колекція аксесуарів самих різних форм і розмірів, а поруч із вхідними дверима розташовуються полиці з взуттям. Жанна була прихильницею туфель на високих підборах, тому часто купувала нові моделі.

Як відомо, після смерті Жанни Фріске розгорівся скандал. Через борг "Русфонду" розкішну квартиру зірки виставили на продаж, оскільки родичі не могли знайти мільйонну суму, але через час втрутилася благодійна організація та апартаменти залишилися у власності близьких Жанни.

Раніше ми розповідали про те, що сестра покійної Жанни Фріске вже намагалася піти по її стопах і побудувати кар'єру співачки.

У 2007 році її запросили стати учасницею групи «Блискучі», завдяки якій прославилася Жанна. Вона пробула в групі всього три місяці, після чого покинула колектив. Як розповідала жінка, їй не подобалися постійні роз'їзди і увагу ЗМІ.

Пізніше, в 2018 році вона виступила на концерті, присвяченому Жанні. Там вона заспівала в дуеті з солістом групи «Турбомода» Олександром Поповим. А в 2019 році стало відомо, що Наталя вирішила зайнятися кар'єрою співачки. На одному з шоу вона з'явилася в образі своєї сестри, чим дуже здивувала громадськість. Вона зробила зачіску і макіяж, який часто робила Жанна Фріске, а також одягла блискуче міні.

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