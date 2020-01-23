Співачка показу, за що її полюбили чоловіки

Відома українська виконавиця Даша Астаф'єва показала ідеальні форми в одній білизні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Новий день – новий постріл», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Астаф'єва позує в гримерці перед фотосесією. Як можна помітити, з одягу на ній тільки халат, який вона елегантно спустила. З-під нього визирають ідеальні «близнючки» зірки.

Однак шанувальники Астаф'євої залишилися безмовні – кадри дівчина викинула в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, українська співачка, а також актриса і модель Даша Астаф'єва продовжує приємно дивувати шанувальників новими фото і відео, які викладає на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram

Як відомо, Даша є активним користувачем мережі і часто показує шанувальникам безліч кадрів зі своїх фотосесій.

Пікантні і часто досить відверті знімки викликають хвилю емоцій з боку фанатів, зірка отримує безліч коментарів на свою адресу.

Даша є не тільки співачкою, але й актрисою, а також пробує себе в ролі ведучої і моделі. Виходить це у неї дуже успішно, адже кожна фотосесія Даші викликає незмінний бурхливий захват серед шанувальників.

Так, під час нової фотосесії Даша позувала в незвичайному вбранні - біло-чорному костюмі, що складається з корсета і світлого кольору намистин, повністю прикрашають вбрання і прикривають тим самим її груди.

При цьому форми артистки ледь прикрита спеціальною вставкою. Пікантний кадр у відвертому стилі приємно вразив шанувальників, однак вони не змогли прокоментувати новий пост, оскільки кадри Даша представила в розділі Сторі.

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