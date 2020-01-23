Відома російська співачка Глюкоза вирішила порадувати шанувальників новими відвертими знімками з відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Ніщо так не прикрашає жінку, як інша красива жінка поруч», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Наталія Іонова-Чистякова позує на тлі моря разом зі своєю подружкою. Обидві в купальниках і обіймають один одного. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Всі цим закінчується», «Натаха, кардан вогонь», «Ми точно зависли вже від цього фото», «Крутяхи. Ничесе в які кола Глю входить», «персик», «які гарні», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, відома російська співачка Глюкоза похвалилася апетитними формами під час відпочинку за кордоном. Знімки Наталя Чистякова-Іонова (справжнє ім'я співачки) опублікувала в Instagram.

«найзручніший на пляжі»,- йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих знімках Глюкоза позує у відвертому чорному вбранні, виставивши напоказ ідеальні форми. Доповнювала образ виконавиці капелюх тілесного кольору і світла накидка.

Уточнимо, що шанувальники Глюкози не змогли відреагувати на відвертий наряд кумира, оскільки вона опублікувала фотографії в Stories.

Раніше ми писали, що співачка Глюкоза, чиє справжнє ім'я Наталія Чистякова-Іонова, нарвалася на жорстку критику з-за відвертій фотосесії. На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram Глюкоза показала бекстейдж з фотосесії зі знаменитим фотографом із США Дейвом Машегейном.

Виконавиця приміряла на себе кілька гарячих нарядів, серед яких: прозорий чорний ліфчик, відверті боді з глибоким декольте і провокаційні пози.

Нагадаємо, відома російська співачка показала гарячі фото в купальнику: «Вогонь»

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