Принцеса Діана, як виявилося, конфліктувала з рідною матір'ю Френсіс Шанд Кідд. Більш того, остання обзивала дочку невтішними словами

У Діани склалися прекрасні стосунки з синами Вільямом і Гаррі, однак, з матір'ю щось пішло не так. Скандальна правда спливла в документальному фільмі, що вийшов на "Сhannel 4". Слуга принцеси Уельської Пол Беррел розповів відверті деталі з життя покійної.

За його словами, як-то раз він став свідком телефонної сварки між Діаною та її матір'ю.

"Діана сказала: - приходьте, слухайте, а мати ... побила її за те, що вона бачилася з мусульманським чоловіком..." - "Ти не що інше, як повія і повія. Це я виховувала, повію", - сказала мати принцеси Діани. Такий діалог відбувся між родичками, за словами Беррела.

Беррелл додав, що після розмови принцеса Діана сказала йому, що більше ніколи не буде розмовляти з матір'ю, поки вона живе.

Мати принцеси Діани померла в червні 2004 року. Сама ж Діана, нагадаємо, розбилася в результаті ДТП в 1997 році в Парижі. Разом з нею загинув її коханець Додді Файєд, син єгипетського мільярдера Мохамеда Аль Файеда.

Також у документальному фільмі йдеться про те, що у Діани не склалися хороші стосунки і з мачухою Рейн Спенсер. Діана разом з братами і сетрами називали її "кислотним дощем" і співали пісеньку "Raine, Raine, go away".

Раніше ми повідомляли, улюблений композитор Діани Ендрю Ллойд Веббер у своїх мемуарах розповів про зухвалу витівку Леді Ді. За його словами, після мюзиклу "Кішки", до нього за куліси піднялися Діана з принцом Чарльзом, щоб висловити словами подяки. Чоловік принцеси здивувався, як артисти примудряються виконувати такі складні трюки. Не встиг композитор відповісти, як ініціативу в свої руки взяла Леді Ді. Вона сіла на шпагат зі словами "Вони це роблять приблизно ось так…".

Веббер додав, що принцеса під час цієї витівки "засвітила" зайве - більше, ніж прийнято, щоб ділилися члени королівської сім'ї.

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