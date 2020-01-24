Відома українська співачка Анастасія Приходько похвалилася відпочинком з чоловіком у Франції
На знімку Анастасія позує зі своїм чоловіком Олександром. Вона задерла одну ногу і цілує чоловіка в щоку. Парочка одяглася по погоді в теплу одяг. Чоловік Приходько не забув і про шапці. На тлі можна побачити ліхтарі, дерева, а також головну пам'ятка Парижа - Ейфелеву вежу. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
"Юху", - підписала кадр Приходько.
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На другому знімку Анастасія вже позує на тлі річки або каналу однаа, в денний час. Приходько вирішила зробити фото з розпущеним волоссям і в чорному одязі.
"Останній день і додому)))", - написала знаменитість під фото.
Фанати встигли залишити кілька коментарів під кадрами:
"Тобі дуже йде Париж", "Встала і пішла", "Коли ждатаь важу прем'єру".
Раніше ми повідомляли, що Анастасія Приходько відверто розповіла про велику кризу в сім'ї, і ледве не розлучилася з чоловіком.
Відомо, що Приходько офіційно вийшла заміж у 2013 році. Обранцем жінки став чоловік на ім'я Олександр. Пишних святкувань не влаштовували, пара просто розписалася у спортивних костюмах. Вже в 2015 році у них народився син Гордій. Але ось через п'ять років подружнього життя у них настала криза у відносинах, який ледь не привів до розлучення.
Повідомлялося, що Приходько жорстко висловилася про участь на «Євробачення» від Росії.
32-річна Приходько розповіла, що в 20 років вирішила покинути Україну, так як в цій країні у неї не складалася кар'єра.
Вона стала переможницею шоу Першого каналу «Фабрика зірок 7», а потім почала співпрацю з продюсером Костянтином Меладзе. За її словами, під час поїздки на «Євробачення» вона не пов'язувала свою участь з Росією.
Нагадаємо, Приходько пішла з музики в прокурори і нарвалася на гнів українців
А ще Politeka писала, що Зірки Анастасії Приходько більше немає, з'явилося тривожне звернення
Також Politeka повідомляла, що Приходько розкрила сімейну таємницю і не заговорила про чоловіка