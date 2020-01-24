Артистка дала черговий привід для чуток про своє особисте життя

Відома українська співачка Слава Камінська показала, як відпочиває у Києві

Солістка "НеАнгелів" з'явилася на фото з, як висловилися шанувальники співачки, видним чоловіком. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості в Instagram.

Так на новому опублікованому Славою кадрі вона постала перед фанами з специфічному сезонному вбранні - хутряному, ймовірно, подовженому жилеті, стильному кепі і взутті на низькому ходу. Артистка як "опору" використовувала груди відомого в країні шоу-бізнесового менеджера та продюсера Сергія Дмитрієва:

«…моя зая ❤краще пізно , ніж вчасно ❤ люблю до тебе заходити…», - підписала Слава знімок.

На фото артистка посміхається, а чоловік впевнено дивиться в камеру, тримаючи в руках букет великих червоних троянд.

Шанувальники тепер кожного чоловіка біля Слави сприймають, як потенційного бойфренда - про що поспішають їй повідомити в коментарях під фото - як відомо, в минулому році співачка розлучилася з батьком своїх дітей Едгаром Камінським.

Як відомо, співачка дуже часто радує шанувальників на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram різними постановочними або ж домашніми знімками та відео.

Повідомлялося, що Слава з "Неангелів" у відвертій сукні показала, за що її люблять чоловіки.

Так, співачка позує у чорній кофті з довгим рукавом і сукні з відвертим вирізом. При цьому дівчина виставила напоказ краще довгі ноги.

Звернемо внимнаие, що знімком Камінська поділилася в Сторіс, тому її шанувальники не змогли висловитися про ідеальне тіло кумира.

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