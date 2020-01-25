У 1991 році вона разом із родиною переїхала до Івано-Франківська.

Навесні 2006 року Тіна Кароль випустила альбом Show me your love, потім пішли "Ноченька", "Полюс тяжіння", що став за три тижні "золотим".

З піснею "Show Me Your Love" Кароль представляла Україну на конкурсі "Євробачення-2006", де зайняла 7-е місце.

У 2009 році Кароль отримала звання "Заслужена артистка України", а 2017 році отримала звання "Народна артистка України". Вона стала "найкрасивішою співачкою України-2008" від конкурсу краси "Міс Україна Всесвіт-2009".

Тіна Кароль також була тренером у вокальних проектах телеканалу 1+1 "Голос. Діти" і "Голос країни" і провідної ведучою проекту "Танці з зірками".

Зараз співачка прагне не поширюватися про своє особисте життя. Останнім часом їй приписують роман з Даном Баланом.

Раніше ми писали, що на зйомках першого ефіру ювілейного пісенного шоу «Голос країни» Тіна Кароль нібито приревнував Дана Балана.

Учасниця проекту Василіса Старшова вибрала собі в якості тренера Дана Балана. Тоді інший тренер Настя Каменських запитала Кароль, не ревнує вона такій поведінці артиста. На що співачка несподівано відповіла: "Так, я ревную"

Дан Балан повідомив, що Тіна Кароль його надихнула на написання нового альбому, а поруч з нею він втрачає контроль .