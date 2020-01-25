Відома українська телеведуча і співачка Регіна Тодоренко, яка живе і будує кар'єру в Росії, показала дивні кадри

На першому знімку Регіна сидить на унітазі посеред кімнати в піжамі. Волосся було зібране у хвіст, а образ доповнили Тодоренко черевиками. На тлі можна побачити вішалку, батарею і відчинені двері, а під ногами якийсь килимок. Видно, що це фото зі зйомок ролика, так як на другому знімку можна побачити інших учасників, а зверху світлове обладнання. На ще одному кадрі вже показано, як співачку знімають з іншим актором, зображення можна подивитися через дисплей на камері. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Буває ж таке настрій , коли все на 💩

У вас як зараз справи?", - підписала кадри Регіна.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:

"Завжди хвилюєтеся? У вас такий досвід, а все ще хвилюєтеся?", "підкаже де придбати такі чобітки? Що це за фірма?", "Регіна, а що за центр розвитку??", "Регіна, такий продуктивний день у вас!!!", "Супер-жінка, удачі тобі завтра", "У всіх буває. Але у вас день дуже навіть продуктивно пройшов для такого стану".

Раніше ми повідомляли, що популярна українська телеведуча Регіна Тодоренко заінтригувала прихильників знімком на руках у відомого російського продюсера.

«Ну, ось! Тепер люди однозначно переконаються, що все через ліжко. Або коли генеральний продюсер каналу Микола Картозія носить на руках. Ох, Регіна, треба бути скромніше», - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на самому знімку Картозія тримає Тодоренко на руках догори ногами. Однак шанувальники зірки поспішили нагадати їй, що вона заміжня.

«А фоткав, напевно, Влад», «Регіна, треба було в кінці додати – привіт чоловікові», - написали фанати.

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