Дружина британського принца Гаррі, Меган Маркл, готується до серйозного інтерв'ю

Чутки про те, що герцогиня Сасекська планує розкрити всі таємниці королівської сім'ї, з'явилися давно. Як виявилося, Меган піде на інтерв'ю до відомої американської телеведучої Елен Дедженерес.

Одкровень Меган і Гаррі чекає маса британців, особливо після заяви про складання з себе повноважень.

За словами одного з джерел Daily Mail, інтерв'ю обов'язково відбудеться, а Єлизаветі II це точно не сподобається.

Тим більше відомо, що Дедженерес стала подругою Маркл після того, як обидві познайомилися у притулку для собак і вона вмовила Маркл взяти додому пса по кличці Богарт.

До того ж телеведуча вважає Меган і Гаррі одними з найбільш приємних людей і співрозмовників.

Зазначимо, телезірка вже висловлювалася про те, що герцогиня Сасекська страждає від нападок преси і громадськості.

Нагадаємо, Маркл зізналася, що у неї є політичні переконання, і вона хоче їх озвучувати публічно.

Дружина принца Гаррі зізналася - її дуже турбувала заборона на політичні заяви, з якими вона зіткнулася після заручин з Гаррі.

Але, схоже, коли пара відмовилася від королівських обов'язків і заявила, що буде прагнути до фінансової незалежності, політичні амбіції Маркл можуть реалізуватися.

Раніше ми писали, що у Канаді, де збираються жити Меган Маркл і принц Гаррі, створили онлайн-петицію проти подружжя.

Документ підписали вже 80 тисяч канадців. Причина конфлікту в тому, що на охорону Меган Маркл, а їх зараз шість людей з британських та канадських спецслужб, витрачаються грошові податки інших жителів країни. За підрахунками фінансових експертів, послуги охоронців обійдуться громадянам Канади в шість млн фунтів стерлінгів в рік.

Нагадаємо також, що від співпраці з дружиною принца Гаррі відмовилася дев'ята помічниця.

Наталі Кемпбелл була керівницею благодійного фонду.

Причиною цього стала більш перспективна робота. Планується, що з березня цього року Наталі займе посаду гендиректора компанії по виробництву води Belu.

Нагадаємо, що батько Меган Маркл вивалив напоказ все брудну білизну дочки і принца Гаррі: "Шкодую, що не помер".

Також Politeka писала, що Меган Маркл змінилася до невпізнання: батько злив в мережу раніше невідомі фото.

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