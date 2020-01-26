Українська співачка Тіна Кароль відкрила таємницю про свої відносини з Даном Баланом, а також розповіла, як на це реагує її син Веніамін

Як повідомляє Politeka.net, Тіна Кароль стала гостею шоу СЛАВА+, яке виходить на YouTube-каналі Люкс ФМ (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Під час інтерв'ю зі Славою Дьоміним українська зірка зробила щире зізнання і заявила, що її 11-річний син Веніамін не готовий до того, що його мама може знову вийти заміж.

Крім того, Тіна зазначила, що Веніаміну не подобається, як бурхливо реагують і обговорюють її відносини з Даном Баланом.

«Коли Веня був на «Різдвяній історії» сказав, що йому не сподобалися жарти: «Вони жартують, що ти виходиш заміж за Балана? Навіщо ти підтримуєш ці жарти? Навіщо ти підтримуєш ці пусті розмови?»» - поделилася артистка своєю розмовою з сином.

На питання ведучого: «чому вона підтримує розмови про роман з Даном Баланом», співачка почала все заперечувати і заявила, що ніхто ці розмови не підтримує.

«Фішка в тому, що ці розмови ніхто і ніяк не підтримує. Стався між нами дует, трапилася музика. Ось дійсно в «Голосі» між, ким повинна була статися хімія? Адже не між Даном і Дімою ж», - розповіла Тіна Кароль з посмішкою.

Також раніше повідомлялося, що популярна співачка Тіна Кароль останнім часом не перестає дивувати фанатів своїми знімками та відео на сторінці в Instagram.

Однак цього разу на сторінці зірки в соціальній мережі Instagram з'явився пікантні кадри, на яких артистка вирішила показати себе в неймовірному образі. Вона вирішила показати новий образ з стильній фотосесії, під час якої позувала лише в чорному костюмі, що складається з класичного піджака і обтягуючих стильних штанів.

Нагадаємо, Кароль підірвала мережа відвертим виглядом

Як повідомляла Politeka, Кароль звела з розуму спокусливим нарядом

Також Politeka писала, що Тіна Кароль шокувала своєю красою в легкій сукні