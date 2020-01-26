Українська співачка Світлана Лобода, яка зараз живе і працює в РФ, похвалилася ніжним знімком з дочками

Зірка та поп-діва Світлана Лобода показала фото з дітками: з Тільдою і Євангеліною. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку в Instagram співачки.

На новому знімку вона тримає на руках молодшу дочку Тільду, яка тягнеться за поцілунком до старшої спадкоємиці співачки. Знімок вийшов дуже кумедним, бо дівчатам заважає поцілуватися соска в роті у молодшій і окуляри у старшої.

Світлана Лобода ж вразила красою на свіжому фото. Вона виглядає дуже умиротвореною і щасливою. Її ніжний макіяж не робить її обличчя гротескним, а тільки підкреслює пухлість губ, круглі очі і вилиці. Волосся зірка зробила недбалими хвилями.

Вона позує сидячи, роблячи селфі. На її руці багато браслетів, а на пальцях – кілець.

«Безумовна любов ❤️», – лаконічно вона підписала фото.

В коментарях Лободі прилетіло багато компліментів і захоплених відгуків. Навіть Монатік залишив сердечка під фото.

«Боже!!!❤️», «Янголята», «Красуня», «малятка», «Яка класна і тепла фотографія 😻», «Мур», «Зайчика», «Цем💋💋💋 улюблені дівчата❤️», «Ці хвостики», «Які ви милі😻🔥❤», «Обожнюю цих трьох малят. Безмежно кохаю ❤️», «Обожнюю вас 💖💖💖», «Любов», «Світлана ви сама красива і талановита», «Дуже миле фото 😍», «Через це фото можна відчути любов...», «три кішечки», «Яка ви на кадрі красива», «Так виглядає щастя», «Бозі, бозі які ааа😻», «Дуже ніжне фото😍😍😍 мама і дітки-що може бути прекрасніше», «Які ви красиві», – написали в соцмережі.

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