Тіна Кароль довела, що є однією з найбільш спокусливих зірок української естради

Українська співачка Тіна Кароль вразила користувачів мережі незвичайним знімком

Як повідомляє Politeka.net Тіна Кароль часто балує своїх шанувальників ефектними фото в елегантних і спокусливих образах. Вона завжди з'являється на публіці з ідеальною укладкою та макіяжем з акцентом на губах. Однак вона не боїться продемонструвати свою природну красу, яка заворожує з першого погляду.

А в своєму блозі Instagram вона демонструє унікальні колажні знімки, яких не побачиш у блогах інших знаменитостей. Співачка використовує рамки, квіти і ефекти акварельної кисті.

Цього разу вона опублікувала ніжний портретний знімок у рамці. На фото Тіна прийняла чуттєву позу і задумливо дивиться вдалину. Її губи при цьому трохи прочинені, що додає знімку спокусливою нотки.

Для фотозйомки вона обрала червону сукню зі спущеними рукавами і глибоким декольте, яке підкреслює красу ідеальної фігури співачки. Свій гарячий образ вона доповнила масивними кільцями.

Головною прикрасою відповідного знімка є квіткова рамка червоного кольору, а також незвичайний фільтр, який використаний на знімку. Завдяки йому створюється таке враження, ніби на фото іскри скачуть. Як зазвичай, Кароль не залишила ніякого підпису під знімком.

Шанувальники залишилися в повному захваті від краси Тіни і засипали її компліментами.

Ваау, стиииильная🤤 Червоне плаття і помада в колір😻", "Гарна така 😍❤️", "Обожнюю цей наряд👏👏👏👏 і Різдвяна Історія була чудова 🤩🤩🤩🤩🤩", "Гаряча і скажена 🔥", "Яка ти чарівна 🌟🌟", "Чарівна", "Неймовірно шикарна 😍❤️".

Також раніше повідомлялося, що популярна співачка Тіна Кароль останнім часом не перестає дивувати фанатів своїми знімками та відео на сторінці в Instagram.

Однак цього разу на сторінці зірки в соціальній мережі Instagram з'явився пікантні кадри, на яких артистка вирішила показати себе в неймовірному образі. Вона вирішила показати новий образ з стильній фотосесії, під час якої позувала лише в чорному костюмі, що складається з класичного піджака і обтягуючих стильних штанів.

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