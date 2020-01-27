В сім'ї герцогині Сассекської Меган Маркл й принца Гаррі з'явиться «третя», яка буде «правою рукою»

Про це повідомляє Politeka з посиланням на британські ЗМІ.

Так, Меган Маркл вирішила найняти собі нову помічницю, якою стала 33-річна британка Бет Херлихи. Колишня актриса і модель, вона грала в одному з епізодів серіалу «Холлиокс пізньої ночі».

Дівчина з'являється в сцені в нижній білизні і виконує стриптиз, намагаючись спокусити головного героя. Уточнимо, що пізніше її вбиває все той же герой.

Комі того, у Херлихи також минуле моделі. В 2012 вона брала участь у зйомці нарядів з латексу.

Як повідомлялося раніше, дружина британського принца Гаррі, Меган Маркл, готується до серйозного інтерв'ю. Чутки про те, що герцогиня Сассекская планує розкрити всі таємниці королівської сім'ї, з'явилися давно. Як виявилося, Меган піде на інтерв'ю до відомої американської телеведучої Елен Дедженерес.

Одкровень Меган і Гаррі чекає маса британців, особливо після заяви про складання з себе повноважень.

За словами одного з джерел журналістів, інтерв'ю обов'язково відбудеться, а Єлизаветі II це точно не сподобається.

Тим більше відомо, що Дедженерес стала подругою Маркл після того, як обидві познайомилися у притулку для собак і вона вмовила Маркл взяти додому пса по кличці Богарт.

Нагадаємо, що батько Меган Маркл вивалив напоказ все брудну білизну дочки і принца Гаррі: "Шкодую, що не помер".

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