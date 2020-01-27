Знаменита українська модель Алла Костромічова поділилася цілою серією відвертих фото, запропонувавши шанувальникам вибрати кращий

Ведуча шоу «Топ-модель по-українськи» вирішила взяти участь у набираючому обертів флешмобі, в якому світові знаменитості переробляють популярний мем з додаванням своїх фотографій. Зірки публікують колаж з чотирьох фото, які повинні зображати їх аватарки в різних соцмережах.

Як повідомляє Politeka, Костромічова представила власну версію цього мему в своєму Instagram, але при цьому внесла в нього свої зміни. Так, замість чотирьох різних соцмереж модель підібрала фото тільки для Tinder.

«Я думаю, що всі постять ці колажі лише для того, щоб показати/подивитися як вони/інші виглядали саме в Tinder, так до чого всі ці зайві інсинуації? Давайте відразу до справи – вибираємо», - підписала свій пост Костромічова.

Модель поділилася колажем з чотирма досить відвертим фотографіями. На одній з них вона стоїть спиною до камери в одній лише тонкій майці, яка ледь прикриває її оголені сідниці. На другій модель позує у воді у спокусливій сукні з екстремальним розрізом, завдяки якому видно, що вона без білизни. На третьому кадрі Костромічова і зовсім позує з оголеними грудьми, «прикритими» одним лише смайликом. На останньому фото модель сидить навпочіпки у відкритому боді і босоніжках на високих підборах.

Фоловери Алли бурхливо відреагували на такий колаж.

«Солодка *опка», «Вогняні фото», «Вау красуня», «Ого несподівано))) супер відверто», «Ні, ну це ж просто чудово! Аллочка, ви просто богиня! Ти як завжди шикарна!», «Вау, просто бомба», «Аллочка, у вас є, що показати», «Яка ж класна фігура. Ви молодець, що стежте за собою і так чудово виглядаєте», «Обожнюю вас, ви моя любимка», - пишуть люди в коментарях до фото.

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