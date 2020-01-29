Філіп Кіркоров відпочивав або і зараз продовжує веселитися в Штатах

Відомий російський раніыше співак показав, як підросла його восьмирічна донька. А тепер і сама маленька красуня опублікувала показне фото. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram дівчинки.

Так на новому опублікованому фото, Алла-Вікторія позує в милому строкатому дитячому костюмі і босоніжках на низькому ходу. Волосся дівчаті заплели в цікаву, можна сказати, що по-дитячому завзяту зачіску - юна знаменитість підняла руки до верху, позуючи з кулькою у вигляді мультяшного понні або єдинорога.

Крім іншого, маленька модниця на знімку посміхається, а геолокація позначена, як Маямі. Під постом чимало коментарів, на адресу дівчинки пишуть багато компліментів:

"принцеса"

"Просто диво"

"Краса"

Нагадаємо також, відомий російський співак показав, як відпочив у США.

Так на новому опублікованому відео, Кіркоров веселитися разом зі своєю дочкою Аллою-Вікторією і в компанії відомої дитячої блогера Насті з батьком дівчинки. Російськомовний канал дівчинки має безліч підписників на YouTube - більше мільйона, а її батьки вже неодноразово знімали Кіркорова в одному з випусків блогу Насті. На кадрах над головами чоловіків підіймається і розривається блискуча куля з не менш блискучим вмістом і все це сиплеться прямо на зірок:

«‼️Обережно! Відео випромінює позитивні вібрації, заряджає всіх відмінним настроєм!💯 Фарби життя в твоїх руках – обирай яскраві тони! 🎨 …», - підписав Філіп відео. Примітно, що куля над чоловіками лопається саме з допомогою восьмирічної Алли-Вікторії – дівчинка з усім запалом тицяє голкою в кульку і та миттєво розривається.

Нагадаємо, Кіркоров налякав кардинальною зміною іміджу, таким його ще не бачили: "Фантомас розбушувався".

Як повідомляла Politeka, Кіркоров різко схуд на 40 кг і змінився до невпізнання: нові фото вражають.