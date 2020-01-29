Екс-солістка ВІА Гра Альбіна Джанабаєва для нової "глибокої", ймовірно, за своїм задумом і відвертої в реалізації фотосесії - прийняла ефектну позу і приміряла не менш ефектний наряд
Кохана Валерія Меладзе на новому опублікованому нею фото позувала, трохи розставивши ноги і підігнувши коліна. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Джанабаєвої.
Так на новому опублікованому знімку "руденька" екс-ВІА Гра постала перед камерами в світлому вбранні в темну смугу, а також, швидше за все, шифоновій блузці, яка просвічує. Крім того, на артистці були темні босоніжки. На обличчі Альбіни був непомітний стильний мейк, а укладку для образу вона обрала класичну, як і підпис до світлини - теж вирішила прикрасити класикою літератури:
(мовою оригіналу)
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"Вот опять окно, Где опять не спят. Может — пьют вино, Может — так сидят. Или просто — рук Не разнимут двое. В каждом доме, друг, Есть окно такое»,- подписала она фото, указав авторство Цветаевой", - підписала вона фото, вказавши авторство Цвєтаєвої.
Чорно-білий знімок біля вікна дуже вразив шанувальників зірки, вони написали, що Альбіна сама "краса і грація", а також про те, що вона дуже стильна дівчина і підкорила серця фанів своєю стриманістю в поводженні і красою. Крім того, відзначають підписники зірки, її коханому Валерію з такою красунею-коханою поруч, напевно, всі заздрять.
Раніше екс-ВІА Гра красувалася в блискучій сукні в підлогу, а її напарниця в подібного виду комбінезоні. Наряд Альбіни був відмінний глибоким V-подібним декольте.
Волосся артистка підібрала у високий хвіст, співала зі всією пристрастю, а також написала під відео про те, що ніколи не пізно почати любити себе і вчитися цьому - ніколи, також, пізно.
Шанувальникам артистки дуже ролик сподобався, на відео артистки співали в оточенні шоу-балету та виступ нагадував ті, які зазвичай показують на "голубих вогниках" або подібного формату новорічних тематичних концертах.
Фолловери пишуть, що Альбіна прекрасно виглядає і ще дасть фору багатьом молодим, щоправда, не всі так вважають, знайшлися серед фанів в мережі і такі, які ясно висловили співачці, що та помітно постаріла.
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