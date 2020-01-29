Екс-солістка ВІА Гра Альбіна Джанабаєва для нової "глибокої", ймовірно, за своїм задумом і відвертої в реалізації фотосесії - прийняла ефектну позу і приміряла не менш ефектний наряд

Кохана Валерія Меладзе на новому опублікованому нею фото позувала, трохи розставивши ноги і підігнувши коліна. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Джанабаєвої.

Так на новому опублікованому знімку "руденька" екс-ВІА Гра постала перед камерами в світлому вбранні в темну смугу, а також, швидше за все, шифоновій блузці, яка просвічує. Крім того, на артистці були темні босоніжки. На обличчі Альбіни був непомітний стильний мейк, а укладку для образу вона обрала класичну, як і підпис до світлини - теж вирішила прикрасити класикою літератури:

(мовою оригіналу)

"Вот опять окно, Где опять не спят. Может — пьют вино, Может — так сидят. Или просто — рук Не разнимут двое. В каждом доме, друг, Есть окно такое»,- подписала она фото, указав авторство Цветаевой", - підписала вона фото, вказавши авторство Цвєтаєвої.

Чорно-білий знімок біля вікна дуже вразив шанувальників зірки, вони написали, що Альбіна сама "краса і грація", а також про те, що вона дуже стильна дівчина і підкорила серця фанів своєю стриманістю в поводженні і красою. Крім того, відзначають підписники зірки, її коханому Валерію з такою красунею-коханою поруч, напевно, всі заздрять.

Раніше екс-ВІА Гра красувалася в блискучій сукні в підлогу, а її напарниця в подібного виду комбінезоні. Наряд Альбіни був відмінний глибоким V-подібним декольте.

Волосся артистка підібрала у високий хвіст, співала зі всією пристрастю, а також написала під відео про те, що ніколи не пізно почати любити себе і вчитися цьому - ніколи, також, пізно.

Шанувальникам артистки дуже ролик сподобався, на відео артистки співали в оточенні шоу-балету та виступ нагадував ті, які зазвичай показують на "голубих вогниках" або подібного формату новорічних тематичних концертах.

Фолловери пишуть, що Альбіна прекрасно виглядає і ще дасть фору багатьом молодим, щоправда, не всі так вважають, знайшлися серед фанів в мережі і такі, які ясно висловили співачці, що та помітно постаріла.

Нагадаємо, гаряча блондинка з ВІА Гри ледве втримала свої "персики" у топі

А ще Politeka писала, що розкішна екс-ВІА Гра засвітила апетитні форми в прозорому вбранні

Також Politeka повідомляла, що фігуриста екс-ВІА Гра показала найпотаємніше в пікантному купальнику