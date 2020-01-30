Популярна телеведуча ще більше привідкрила завісу в своє особисте життя

Зірка ТБ і мережі Регіна Тодоренко вирішила показати зворушливий знімок зі своїм чоловіком Владом Топаловим і маленьким сином Михайлом

Чорно-біле фото сімейства вийшло дуже ефектним. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Регіни.

Так на новому опублікованому артисткою студійному професійному і портретному знімку - вона і син Мишко, якому в грудні минулого року виповнився рік, - уважно дивляться в об'єктив, при цьому малюк тримає в руках щось на вигляд, як коштовність - можливо брошка, а може і вишукане брязкальце. Влад в цей час милується малюком.

Знімок вийшов відвертим і загадковим одночасно, Регіна підписала пост так - як виявилося, сім'я взяла участь у фотосесії для російського глянцю:

«Моя фортеця Дай Боже всім такого щастя 🙏».

Шанувальникам знімок дуже сподобався - вони пишуть про душевний кадр, який прикрасили красуня-Регіна і симпатичний Влад, але головнлю, безумовно, дійовою особою, яка отримала найбільшу кількість компліментів - є маленький Міша:

"Принадність яка"

"Не надивитися на вас, молодці"

"Дуже круто"

"Милаха"

Раніше, зірка телеекранів також розповідає про свої подорожі під час вагітності і дає поради молодим – недосвідченим мамам про те, що робити можна, а чого не можна під час вагітності.

Так своє нове фото в купальнику Регіна показала не соромлячись – на ньому вона на шостому місяці вагітності позує на пляжі у Греції в блакитному купальнику.

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До фото Регіна додала великий підпис:

«На 6-му місяці ми поїхали відпочивати в Грецію. Звичайно, вагітним не можна випробовувати на собі всі процедури, тому я вибрала найкорисніші. Найкращою процедурою для мене виявився басейн, більше схожий на велетенське джакузі, в якому я змогла зняти напругу, хоч трохи розбити жир на стегнах і в кінці кінців поплавати!».

Регіна уточнила – що все це вона робила строго під наглядом лікаря:

«Але все це строго під наглядом лікаря. До речі, з самого початку вагітності у мене з’явилося моторошне бажання плисти, але вдома у мене душ-кабіна, та й у ванній далеко не… Я почала помічати, що як тільки приймаю душ, то сміюся, як ненормальна. Ендорфіни атакували. Вода приносила радість, і я до сих пір не зрозумію причину. Але з 6-го місяця я плавала в басейні майже кожен день. Це чертовски тонізує, з’являються сили, хоча раніше я не любила басейни, вважала за краще їм ліниве лежання на воді. Коли я зайшла перший раз в басейн через 2 місяці після пієлонефриту, тренер кричала в слід: «Регіна, ви точно знаєте, що вагітні?» Я, висунувши голову з води, відповідала: «Я? Так, звичайно, знаю, а що? ». «Пливіть повільніше, а то ви ніби крос здаєте».

Вона додала:

«… В той день я пропливла 1,5 км. Дорвалася !!!

Після басейну я обов’язково ходила в хамам. УВАГА: ненадовго! Я оцінювала свої сили і всі ризики. У моїй голові був настрій: «не нашкодити здоров’ю малюка». Саме в хамамі я відчувала як мій поперек розслаблюється і всі суглоби стають рухливими, йде напруга. І завершенням мого ритуалу було ОБТИРАННЯ льодом (сніг-машина є в спортзалі). Ось убийте мене, але я була впевнена, що все це допоможе мені зміцнити імунітет. І я не помилилася: за весь період вагітності жодного разу не застудилася. Здоров’я кожному з вас !!!».

Користувачі активно коментують нове фото Регіни Тодоренко – багато пишуть їй компліменти, деякі – критикують: «Ну і ширина тазу», «Рознесло, але завжди прекрасна».

Нагадаємо, Тодоренко потрапила в лікарню через серйозну хворобу

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