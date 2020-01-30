27-річна українська співачка Анна Корсун, яку всі знають як MARUV, вирішила поставити шикарну крапку свого відпочинку, на тропічному курорті

Як передає Politeka.net, красуня поділилася жарким кадром в "сторіз" в Instagram, на якому постала в купальнику жовтого відтінку з "леопардовими плямами". Блакитноволоса дівчина позувала поруч зі стіною джунглів. Вона повернулася спиною до об'єктиву і вигнулась у спокусливій позі. Для гарячого знімка Аня вып'ятила розкішну "п'яту точку" - найапетитніші місця нікого не можуть залишити байдужим. Артистка задерла голову назад, взявшись пальцями за волосся. Градус збудження від цього кадру зашкалює.

"Прощай, Балі. Можливо, якось ще зустрінемося", - написала в соцмережі MARUV.

До цього красуня показала в мережі палку любов у басейні з чоловіком Олександром Корсуном. Так, парочка цілувалася і обіймалася, абсолютно не бентежачись, що їх хто-небудь може побачити. Більш того, Аня вирішила поділитися полум'яними кадрами зі своїми шанувальниками.

"Ти з Сашком просто🔥🔥👍, класні"; "Такі мімімі😻😻😻Дуже красиві💝"; "Правду кажуть що під час шлюбу чоловік і дружина стають схожими один на одного, і ваша пара цьому явний доказ!!!!😍", - писали в коментарях під фото.

На іншому знімку співачка сперлася об бортик басейну, посвітивши шикарною фігурою.

Раніше ми розповідали, співачка порадувала шанувальників: правоохоронці встановили особу зловмисника, який викрав її сумку з авто кілька тижнів тому, і навіть знайшли частину викрадених коштовностей.

Звичайно, фанати артистки були здивовані роботою поліцейських, але ще більше їх приголомшило справжній скарб, який Аня залишила в сумці в машині. Так, серед викраденого: 4 тисячі євро, 2 тисячі доларів, 5 тисяч рублів, 2 тисячі албанських леків, 2 тисячі дирхамів (валюта ОАЕ), 200 гривень, банківські картки і дорогоцінні прикраси. Збиток оцінюється в більш ніж 2 мільйони гривень.

Нагадаємо, що MARUV в латексі потрясла досить сміливими фото.

Ще ми писали, що MARUV заспівала на дні народження знаменитого продюсера Росії.

Також politeka повідомляла, що MARUV без одягу знялася у незвичному вигляді та потрясла мережа