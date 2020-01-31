Російська телеведуча Настя Івлєєва вразила шанувальників новим образом.

Професійні знімки зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. «Бути іншим - означає бути вільним», - підписала серію фотографій Івлєєва.

На нових фото телеведуча з'явилася в незвичайному образі. У неї дуже коротка чоловіча стрижка. Волосся пофарбовані в яскравий чорний колір, очі підведені теж чорним. На Насті надіто маленьке чорне плаття-бюстьє.

Шанувальники активно коментують фото, які вже набрали майже 500 тис. лайків. Фанати ведучої в один голос твердять, що вона стала схожою на актрису Моніку Беллуччі.

«Схожа на Моніку Беллуччі», «Це дуже чудово», «Ааааааа ти шо робиш???)))», «Жінка Вамп», «Чорний лебідь», «От що значить - Негідникові все до лиця. Будь-який образ)», - пишуть фолловери артистки.

Знайшлися і ті, хто розкритикував новий образ. Деякі в коментарях ображали ведучу, а одна з передплатниць написала: «Який гарний хлопчик!», натякаючи на занадто коротку стрижку Івлєєвої.

Цікаво, що перед цією серією знімків Настя опублікувала ще одну, де у неї довге волосся, пофарбоване в яскравий жовтий колір. «Ципочка», - підписала Івлєєва фото. Шанувальники стали міркувати, в який же колір пофарбує Настя волосся в наступний раз.

Нагадаємо, що нещодавно Івлєєва змінила імідж, пофарбувавши волосся в яскравий рожевий колір. З таким волоссям вона ходила в повсякденному житті. Зірка розповіла, що пофарбувалася в рожевий всього на пару днів, але їй так сподобалося, що вона залишила цей колір.

Поки незрозуміло, чи дійсно ведуча підстриглася, або на фото з короткою стрижкою перука. Мабуть, шанувальники дізнаються правду зі сторіс Івлєєвої, де вона покаже, як виглядає насправді.

Додамо, що Настя Івлєєва довгий час була ведучою телепередачі «Орел і решка». Як зізналася зірка, потрапити на телебачення їй допомогла популярність в соціальних мережах.

Нагадаємо, що Настя Івлєєва спотворила себе різкою зміною іміджу: нові фото вражають.

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