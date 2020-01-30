Відома українська співачка Настя Каменських показала фото з відпочинку, де вона позує в одному купальнику

На фото Настя практично без одягу, можна тільки побачити верхню частину купальника, адже нижню вона прикрила великою сумкою. Вона стоїть босий на дерев'яному мосту через ущелину або річку. Доповнила образ Каменських модними годинами, а також двома сумочками, чорної і різнобарвною. Волосся в цей раз були розпущені. Навколо можна побачити зелень, старий дерев'яний міст і дерева. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли поставити більше 70 тисяч лайків під кадром, а також написали безліч коментарів, хвалячи фігуру і вшеность співачки. Не залишилася осторонь і солістка групи KAZKA Олександра Зарицька. Вона залишила смайлик із закоханою мордочкою.

Раніше ми повідомляли, що українська співачка Настя Каменських (NK) показала ефектний кадр в коротенькому і трохи просвітчастому вбранні.

Так на новому фото Анастасія позує в коротенькому вбранні за типом платтячка, вона жваво посміхається і дивиться просто перед собою - не в камеру. Навколо видніється мальовничий пейзаж екзотичного курорту - лінія берега, прозора вода і так далі.

На фото артистка засвітила свої стрункі ніжки, грайливо підігнувши одну з них до себе. Знімок дуже порадував фанів співачки, крім того - породив нові чутки про вагітність красуні-артистки, а все тому, що фотографія була зроблена "хитро": Каменських так підігнула ногу і лікоть, що на знімку не разребешь - вагітна вона чи ні, маленький живіт в такій позі цілком можна приховати.

Повідомлялося, що Каменських в коротеньких шортиках нарвалася на хвилю критики.

На новому фото в Instagram Каменських показала, як позувала на узбережжі Карибського моря біля містечка Тулум.

"Обожнюю тренування на свіжому повітрі! Для мене заняття спортом це завжди в задоволення! На природі я надихаюсь і знімаю емоційну втому. В результаті отримую прилив енергії та заряд позитиву на весь день!" – пише під новим кадром Настя.

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