Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова вирішила показати своє головне досягнення просто посеред спортзалу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Ефективна вправа на розтяжку. Можна виконувати в повільному темпі», - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах Волочкова завдає «подвійний удар» у вигляді розгинання ніг на лавці. Крім неї в спортзалі нікого не видно. Хоча кадри вона опублікувала у себе на сторінці, відреагувати на витівку шанувальники не змогли – Анастасія закрила коментарі.

Як повідомлялося раніше, російська балерина Анастасія Волочкова зізналася, що буде ретельно готуватися до свого весілля.

«На весілля запрошую усіх гостей мого дня народження! Запевняю вас, це буде дуже запам'ятовується подія. Я придумую завжди дуже цікаві заходи. Моя перша весілля була сьомого липня 2007 року — 07.07.07. Я люблю поєднання красивих чисел: 20.01.2020 я запросила гостей на святкування свого дня народження до часу 20.01. Тому дату весілля виберу теж красиву», - зазначила вона.

Крім того, Волочкова уточнила, що «моє перше весілля ніхто не перевершив».

«Я не маю на увазі масштаб, я кажу про вишукуваннях. У Санкт-Петербурзі свято було в Катерининському палаці, потім у Москві — в Юсуповському. Я тоді змінила п'ять суконь. А на новій весіллі чекайте сім», - підкреслила вона.

Нагадаємо, Волочкова оскандалилася букетами від коханого.

А ще Politeka писала, що Волочкова на дні народження публічно обласкала чужого чоловіка.

Також Politeka повідомляла, що Волочкова здивувала недбалим виглядом у власний день народження.