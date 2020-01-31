Сьогодні, 31 січня, Юлія Началова могла б відзначити свій 39-й день народження

Про це пише Обозреватель

Як відомо, російська зірка померла 16 березня 2019 року від гострої серцевої недостатності, яку спровокував набряк легенів і мозку.

Після смерті Юлії Началовой її єдина дочка Віра, яку вона народила у шлюбі з відомим російським футболістом Євгеном Алдоніним, живе з бабусею і дідусем. Віктор і Таїсія Началови душі не чують у внучці, але і активно бере участь в житті дочки рідний батько.

1 вересня дівчинку привели в школу всією родиною. Після того, як футболіст Алдонін опублікував фото зі шкільної лінійки, в соціальних мережах почали обговорювати життя Віри.

Фанатам Юлії Началової здалося, що у дитини дуже сумні очі. Проте піар-менеджер покійної співачки Ганна Ісаєва спростувала цю інформацію і заявила, що Віра щаслива, оскільки оточена любов'ю і турботою рідних людей.

Що стосується Віктора та Таїсії Началових, то після раптової смерті дочки вони пройшли курс реабілітаційного лікування в одній з клінік Ізраїлю. Лікування, яке оплатив забезпечений прихильник Юлії Началовой, полягало, насамперед, у наданні психологічної допомоги.

Після смерті дочки Таїсія помітно посивіла, а Віктор стурбований тим, що не вирішено питання з квартирою співачки, частина якої вона відписала цивільному чоловіку, хокеїстові Олександру Фролову.

Раніше ми розповідали про те, поп-співачка Юлія Началова за кілька днів до штучної коми, перебуваючи в якій вона померла, відмовилася від ампутації ноги.

«Не можу сказати, щоб щось було зроблено не так. Лікарі боролися до кінця. Вона зовсім не очікувала такого фіналу і дуже легковажно поставилася до цієї ситуації. Вона тиждень або більше займалася самолікуванням вдома замість того, щоб піти в поліклініку. А з подагрою люди живуть все життя і вмирають не від цього»,- розповів отець Віктор Началов.

Він пояснив, що Юлію спеціально ввели у штучну кому, щоб вона не мучилася від сильної болі.

Нагадаємо, донька Юлії Началовой вперше вийшла в світ після смерті матері.

Як повідомляла Politeka, колишній чоловік Юлії Началовой виграв суд проти покійної співачки.

Також Politeka писала, що колишній чоловік Началовой щиросердно зізнався після смерті співачки.