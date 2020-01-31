Скандально відомий актор Олексій Панін не очікував зради з боку гумориста Гаріка Харламова

Як передає Politeka.net, про це він розповів в ефірі ютуб-шоу Давида Манукяна.

Репутація Олексія Паніна настільки заплямована, що, здається, гірше бути не може. Але все ще посилилося після того, як скандального актора звинуватили в зоофілії.

За його словами, опубліковане в мережі відео з собакою - фікція, але йому ніхто не вірить. Але найобразливіше Олексію Паніну згадувати жарти Гаріка Харламова на цю тему.

Скандально відомий актор в ефірі шоу заявив, що не дозволив би собі з морально-етичної точки зору образити людину, тим більше поширювати жарти на таку тему.

"Всі стрибали на задніх лапах: "Олексійчику, Олексійчику!" Пам'ятаю, як Гарік Харламов переді мною стрибав. Я б просто з морально-етичної точки зору не дозволив собі образити людину. Ні один нормальний артист не пожартував про собак. Ніхто це публічно не коментував. А коли Гарік, з яким ми на останній зустрічі обнімалися і цілувалися в ясна, зробив це, мені було неприємно", – обурено поскаржився Олексій Панін в ефірі шоу Манукяна.

Раніше ми розповідали про те, що Олексій Панін взмолил про пощаду українців. Своє послання він опублікував в Instagram.

Російський актор попросив вибачення за Росію у всіх громадян України, заявивши, як же зараз йому не вистачає життя тієї, яка була раніше, коли ніяких заборон на в'їзд не було, і коли артисти обох країн разом знімалися в кіно, співали пісні, а також раділи життю.

Через деякий час Олексій Панін вирішив жорстко "наїхати" на Володимира Путіна. Актор зізнався, що раніше не замислювався про політику, оскільки його цікавили тільки гроші і успішне життя.

"Тоді мене цікавили тільки гроші і моя успішна життя. Шкода, що не можна повернути час назад. Зараз я б запитав, хто вбив Нємцова, Політковську і Литвиненко. Чому якісь вороги розграбували країну і позбавили людей похилого віку пенсії. Чому не врятували дітей в Беслані і отруїли людей газом в Норд-Ості. Путін хороший! Він просто не в курсі! Він би допоміг і всіх покарав! Мені здається, у всьому винна Америка і Європа. Вони нам заздрять і хочуть, щоб ми загинули!" – з сарказмом написав актор у своєму Instagram.

Нагадаємо, улюблений актор Путіна зважився на зміну статі: Гарна дівка, не парся.

Як писала Politeka, Панін розповів про жахливе Росії, прозрів навіть Путін.

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