Відома українська співачка Оля Полякова показала спільне фото з відомим українським фітнес-тренером Сергієм Шереметою

На фото Полякова позує в чорному одязі ззаду Павла. Він в цей момент робить селфи зверху. Шеремет був одягнений у сіру кофтинку. Оля на фото призакрыла очі від задоволення і взялася рукою за розпущене волосся. На тлі можна побачити тільки газон, можна припустити що це футбольне поле або щось подібне. Відомо, що чоловік тренував співачку. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"З днем народження герой", - написала Полякова вітаючи Шеремета зі святом.

Фанати не змогли оцінити фото або написати коментарі. Кадр рив опублікований в сторіс Инстаграма, де така функція відсутня.

Раніше ми повідомляли, що 41-річна українська співачка Оля Полякова без тіні збентеження показала, як вона виглядає без одягу.

Артистка поділилася в мікроблозі в Instagram кадрами, на яких вона постала в одному лише бікіні чорного кольору. Красуня в сонцезахисних окулярах покрутилася перед камерами і запропонувала шанувальникам вибрати найкраще фото.

Так, вона позувала біля басейну в тіні пальм. На одному з кадрів Олю зняли збоку, вона відкинула голову назад, а на її обличчі грала щаслива усмішка. Дівчина запаморочила голову витонченими вигинами стегон і талії, а від пружних "м'ячиків" неможливо відвести погляд.

Повідомлялося, що Полякова показала своє жіноче майстерність прямо на сцені.

На кадрах Оля позує в блискучому сценічному костюмі на великих підборах. На голові, як зазвичай у Полякової була корона. Навколо можна побачити масовку, яка танцювала з співачкою. Артистка позувала з ковбасою, а в якийсь момент вона вигнулась тому і почала засовувати її в рот, що цілком вдалося, хоча палиця була досить довгою. Все відбувалося під пісню "Нічна жриця".

Нагадаємо, Полякова у бікіні покрутила самими апетитними місцями на камеру

А ще Politeka Писала, що Полякова з дочкою помірялись фігурами в бікіні, надто гарячі знімки

Також Politeka повідомляла, що Полякова показала, яка вона без косметики і білизни



