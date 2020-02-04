Сотні голлівудських зірок відвідали щорічну церемонію вручення премії BAFTA

У неділю, 2 лютого, в Лондоні пройшла 73-я церемонія вручення премії Британської кінотелеакадемії BAFTA. Цю премію часто називають генеральною репетицією «Оскара», оскільки вона проходить за кілька тижнів до церемонії американської академії кінематографічних мистецтв. Отримати нагороду британської академії так само престижно, як і «Оскар».

В Лондон на премію прибули найвідоміші зірки Голівуду і Європи. На червоній доріжці засвітилися Скарлетт Йоханссон, Аль Пачіно, Хоакін Фенікс, Рене Зеллвергер, Марго Роббі. Вже не в перший раз захід відвідали принц Вільям і Кейт Міддлтон.

Лідером за кількістю нагород стала драма про Першу світову війну "1917". Але традиційно пильну увагу публіки привернули не стільки нагороди, скільки вбрання знаменитостей, у яких вони красувалися на червоній доріжці.

Герцогиня Кейт Міддлтон з'явилася на червоній доріжці в білій сукні від Alexander McQueen, розшитій золотими нитками.

Шарліз Терон постала перед шанувальниками у яскравій бузковій сукні з глибоким вирізом від Dior.

Скарлетт Йоханссон, яка в цьому році номінована на «Оскар», з'явилася на червоній доріжці в спокусливій сукні рожевого кольору. Сукня з глибоким вирізом була доповнена пишним низом з пір'ям.

Актриса Марго Роббі, яка засвітилася відразу в декількох фільмах, які претендували на нагороду, прийшла на церемонію в чорній стриманій сукні, залишивши відкритими лише руки і спину.

Зірка «Ігри престолів» Емілія Кларк також з'явилася на червоній доріжці в чорному платті. Правда, її наряд був більш відвертим, ніж у Марго.

Віддали перевагу чорному ще дві зірки: донька Джонні Деппа Лілі Роуз і дівчина Хоакіна Фенікса Руні Мара.

Лауреатка премії Рене Зеллвегер прийшла на церемонію в блідо-рожевому платті від Prada.

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