Дружина онука примадонни російської естради Алли Пугачової Олена Преснякова порадувала шанувальників новим пікантним знімком
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
Так, дівчина позувала в повному мейк-апі, демонструючи «пружні» і пишні губи. Також зірка поділилася з шанувальниками, де саме вона «приводила себе в порядок». Однак не всі її передплатники сприйняли визнання позитивно.
«Прекрасні», «У Вас гарне слов'янське обличчя, не робіть нічого. Результат хороший так, але видно, що подработано. Так хочеться бачити просто природу, з усіма неточностями...», «Дуже красиво! Виглядає дуже натурально», «Губи не робіть більше!Отже ви гарні», «А якщо мрт голови треба буде ? Наприклад при пластиці носа ?!», - пишуть вони.
У Раді пролилася перша кров, кадри облетіли мережу: "Тимошенко на очах у Юзика..."
"Зрадники!": розлючені українці штурмують Раду, терміново стягнуті бійці Нацгвардії
"Крики, стогони та плач": пасажирський літак звалився в знаменитому аеропорті, кількість жертв зростає
Коронавірус обвалить українську економіку: на гривню чекає катастрофа, "як в 2008 році..."
Раніше ми писали, що кохана дружина Микити Преснякова Олена Краснова з'явилася відразу в двох стильних образах.
Син Крістіни Орбакайте і Володимира Преснякова і старший з онуків Алли Борисівни Микита одружився на моделі Олені Краснової. Зоряна красуня не часто, але все ж радує публіку у мережі відвертими особистими кадрами. Крім того, вона публікує і так сказати "робочі моменти" - цей раз не став винятком, і Олена опублікувала кілька кадрів з вуличною, ймовірно, зйомки.
На фото струнка Олена позує в, умовно, "осінніх" вбранні - на ній були яскраві плащ, джинси, водолазка, стильна оправа в руках - модні сумочки.
Нагадаємо, що Галкін без сорому показав, як розважається з Пугачовою ночами: "прямо в машині...", пікантні кадри.
Як повідомляла Politeka, м'язи не працюють: онук Пугачової рятують лікарі, фото з лікарні.
Також Politeka писала, що дочка Пугачової без сорому засвітила груди в сіточці, пікантне фото: «Боже, Христина!».