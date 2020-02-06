Дружина онука примадонни російської естради Алли Пугачової Олена Преснякова порадувала шанувальників новим пікантним знімком

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, дівчина позувала в повному мейк-апі, демонструючи «пружні» і пишні губи. Також зірка поділилася з шанувальниками, де саме вона «приводила себе в порядок». Однак не всі її передплатники сприйняли визнання позитивно.

«Прекрасні», «У Вас гарне слов'янське обличчя, не робіть нічого. Результат хороший так, але видно, що подработано. Так хочеться бачити просто природу, з усіма неточностями...», «Дуже красиво! Виглядає дуже натурально», «Губи не робіть більше!Отже ви гарні», «А якщо мрт голови треба буде ? Наприклад при пластиці носа ?!», - пишуть вони.

Раніше ми писали, що кохана дружина Микити Преснякова Олена Краснова з'явилася відразу в двох стильних образах.

Син Крістіни Орбакайте і Володимира Преснякова і старший з онуків Алли Борисівни Микита одружився на моделі Олені Краснової. Зоряна красуня не часто, але все ж радує публіку у мережі відвертими особистими кадрами. Крім того, вона публікує і так сказати "робочі моменти" - цей раз не став винятком, і Олена опублікувала кілька кадрів з вуличною, ймовірно, зйомки.

На фото струнка Олена позує в, умовно, "осінніх" вбранні - на ній були яскраві плащ, джинси, водолазка, стильна оправа в руках - модні сумочки.

Нагадаємо, що Галкін без сорому показав, як розважається з Пугачовою ночами: "прямо в машині...", пікантні кадри.

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