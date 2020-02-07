38-річний український репер Потап здивував фото, на якому виглядає точнісінько як відомий американський актор

Як передає Politeka.net, артист поділився у своєму мікроблозі в Instagram кадром, на якому постав в повний зріст в темних спортивних штанях і реглані з милими ведмедиками на грудях. Потап позує на тлі океану і ніби застиг у кроці, засунувши руки в кишені. Він зухвало задер підборіддя і дивиться прямо в об'єктив.

Фото було зроблено в Дубаї. Мабуть, після новорічної відпустки зі своєю дружиною співачкою Настею Каменських в Мексиці артист продовжив розваги в арабській країні.

Лисий Потап на цьому знімку надиво схожий на голлівудського актора Він Дизеля, що відразу помітили натовпи шанувальників. Також фанати похвалили артиста - за короткий час Потап примудрився скинути вагу і підкачатися.

"Ні, ну крут! Крут! Іноді навіть задивляюсь! Маладца! Потап, так тримати!!!"

"Ти мене впізнаєш полюбе я буду в кофті з Ведмеде)))))😎"

"Він Дизель по-українськи 😂👍"

"Думала Він Дизель йде)"

"Vin Dizel"

"Фото максимально просте,але так чіпляє чимось.Розкіш в простоті.Стильно👏🤩"

"О Боже Потапчик))))))красунчик"

"ви сіли на дієту якусь з Настею? Змінюєтеся на очах. Чи то ми всі старіємо..."

"Потап ще ніколи не був таким красивим"

Раніше ми повідомляли, Потап підкорив мережу, показавши відео, на якому танцює разом зі своїм 11-річним сином Андрієм. Запис за кілька днів оцінили "сердечком" понад 400 000 чоловік.

"То є дуже круто коли різні покоління вміють бути на одній хвилі👨‍👦"; "Андрій, на вас дуже схожий)"; "Чудовий тато🙂", - писали в коментарях.

До речі, Андрій - син Потапа від першого шлюбу з його бізнес-партнером Іриною Горовою. Репер намагається частіше проводити свій вільний час із сином. Він часто бере хлопчика із собою на відпочинок за кордон. Крім цього Андрій нерідко з'являється разом зі своїми зірковими батьками на червоних доріжках.

Нагадаємо, що Настя Каменських в обіймах Потапа спантеличила втомленим обличчям: "Дуже худі, зупиніться!".

Як повідомляла Politeka, Каменських після вагітного фото показала живіт, мережа в подиві: "Товста".

Також Politeka писала, що Потап знайшов заміну Каменських, з'явилися жаркі кадри нової обраниці.