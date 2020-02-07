В мережу потрапило нове відео з дочкою Алли Пугачової Лізою, знятому під час гостин Крістіни Орбакайте

Запис з'явився на фан-сторінці Лізи Галкіної в Instagram, пише Politeka (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Дочка артиста Максима Галкіна і Примадонни російської естради Алли Пугачової звертається до Орбакайте і показує, що їй подобається в її вбранні. Після цього підходить до матері і «розбирає» за елементами її сьогоднішній образ.

Все це знімає на телефон Максим Галкін.

«Блестюшки мені подобаються. І я не сказала, чоботи мені подобаються. Ще шубки тут спеціальні такі з подкладочкой. У мами мені сподобалася сумочка, і ось ці ось такі чобітки, і пуговочки», – каже Ліза Галкіна, показуючи спочатку на вбрання Крістіни Орбакайте, а потім розглядаючи сукню своєї мами, Алли Борисівни.

«А ти мені сподобалася всяка: і платтячко, і черевички», – посміхається Пугачова Лізі і обіймає її.

«Модний вирок. Авжеж, авжеж», – резюмував Гаррі Галкін.

Сімейне відео в мережу злили шанувальники Галкіна. Також під відео з'явилися коментарі користувачів мережі.

«Ох, Лізонька, оййй-ейй, її хода, мова, ну що за диво🤗 а артистизм вже народився разом з нею😂 навіть вчитися не потрібно», «Максим,ну які вони солодкі малята..Обожнюю вас всіх...Дякую,що даєте можливість заглянути у Ваш світ!», «Я обожнюю їх. Такі милі лапулюшки.», «Боже як вони хорошенкие все! дуже гарна родина! дивишся на них і жити хочеш», «Класні сестриці», «Нарешті то у Пугачової справжнє жіноче щастя ...така ідилія», «Ліза дуже витончена дівчинка і вона вам підкаже рішення питання», «Три истинские відьмочки. Молодці!», «Нарешті Алла Борисівна живе як мама, як жінка! Здоров'я і довгих, довгих років!», Дуже рада за вас, всі молодці, а от з чорним кольором легше, до чого стільки? Забудьте про нього взагалі, повно прекрасних світлих яскравих фарб», «І в кінці Гаррі зробив висновок...», – написали в мережі.

Нагадаємо, що діти Галкіна і Пугачової вразили моторошним розвагою, кадри підірвали мережу: "сонною дайте".

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