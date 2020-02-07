Онука легендарної співачки Софії Ротару Соня Євдокименко взяла участь у зйомці на Манхеттені

Серію знімків вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На фото Софія в стильному костюмі в гусячу лапку позує на тлі красивих будівель. Дівчина як завжди виглядає чудово, а коротка спідниця підкреслює її стрункі ноги. Зазначимо, що для фотосесії Євдокименко вибрала свою улюблену укладку. Як їй вдається накручувати ці натуральні локони дівчина розповідала у своїх влогах.

Користувачам мережі припала до смаку нова зйомка Софії. Фотографії всього за півгодини зібрали понад 500 лайків.

«Класні фото, дуже красиво», «Краса», «Як завжди відмінні знімки і образ. Просто красуня», «Клас», «Вогонь», «Топчик», «Дуже гарний образ», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Соня Євдокименко – внучка української співачки Софії Ротару. Її назвали на честь зіркової бабусі. Батьки Соні продюсери, а хрещена мати – український дизайнер Лілія Пустовіт. Дівчина народилася в Києві, але вищу освіту здобувала в Лондоні. Зараз вона тимчасово живе в США.

Софія Євдокименко будує модельну кар'єру, паралельно займаючись співом. У 2018 році вона випустила свій перший кліп. Зоряна бабуся підтримує внучку у всіх починаннях. До речі, Євдокименко є близькою подругою дочки Віри Брежнєвої Соні Кіперман.

Раніше ми писали, що Соня в яскравому вбранні пококетничала на камеру. Блондинка вибрала для зйомки яскравий малиновий светр, спідницю з розрізом і довгі чоботи. Образ дівчини вийшов одночасно чуттєвим і скромним. Додамо, що для фотосесій Соня зазвичай вибирає стриманий макіяж. Дівчина може похвалитися не тільки стрункою фігурою, але і дуже красивим волоссям натурального кольору.

Нагадаємо, що Софія Євдокименко показала, як розважається у Нью-Йорку: «Я обожнюю..».

Як повідомляла Politeka, юна онука Ротару розкинула руки в спокусливій позі на дивані: «Шерон Стоун в молодості».

Також Politeka писала, що Софія Євдокименко похвалилася розкішним тілом: "Не можу відірвати очей".