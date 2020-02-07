Відома українська співачка Світлана Лобода показала нові фотографії з відпочинку, де вона з дочкою

На фото Світлана позує в обтягуючому закритому купальнику з відкритою спиною. Завдяки ньому і позі можна легко оцінити форми співачки. Вона сиділа на колінах на лежаку і цілувала дочка. Особа вона прикрила однією долонею. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

На тлі можна побачити пісок і пальми, а також парасольки та інші лежаки. Видно, що Світлана продовжує насолоджуватись відпочинком і вже досить сильно засмагла.

"Рай тут...і він на землі", - написала Лобода під фото.

Фанати встигли поставити майже 200 тисяч лайк

ов і написали безліч коментарів:

"Хіба є на світі любов сильніше, ніж материнська?!?", "Купальник з твоїх очей", "Як же мені подобаються такі ніжні фото.. Маленьке сонечко! А ви Просто Зірка!", "Це дуже милі фото", "Ось воно - справжнє щастя", "Знайомий купальник", "Боже мооой❤️ нехай Ваше щастя триває вічно", "Яка фотографія...аж мурашки", "Нескінченна любов...", "Яка Тіля цукерочка", "Тільда збоку на вас дуже схожа", "Граціозна як лань!".

Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка Світлана Лобода, яка живе і будує кар'єру в Росії, похвалилася новими кадрами із відпочинку.

На фото Світлана позує практично без одягу, прикривши тіло тільки рожевим купальником і великими сонцезахисними окулярами. Лобода однією рукою взялася за них, а другий, швидше за все, робила селфи. Можна також побачити ногу співачки, яка опинилася в піску. На тлі видніються пальми і парасольки від сонця, а також стільчики.

"Шерон Стоун: «Жінка повинна завжди знати собі ціну — але ніколи не називати її». Сподіваюся Ви також вважаєте , дівчатка", - написала Світла під фото.

Нагадаємо, Ліндеманн їде на батьківщину Лободи, забувши про Rammstein

А ще Politeka писала, що Лобода показала, з ким насправді розважається на відпочинку

Також Politeka повідомляла, що Лобода ледь втримала пишні форми у відвертій білизні



