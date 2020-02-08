Українська співачка, учасниця групи «НеАнгели» Слава Камінська показала фото, яке сколихнуло її шанувальників

Як відомо, співачка дуже часто радує шанувальників на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram різними постановочними або ж домашніми знімками та відео, інформує Рoliteka.net.

Щоб підігріти інтерес до власної персони і свого особистого життя, яка особливо цікава шанувальникам після другого розлучення, артистка представила фото і відео з відпочинку у розділі Сторі.

На кадрах Слава позувала разом з Артемом Івановим, солістом групи "Інь-Ян". І хоча раніше зірка вирішила не перегинати з резонансним постом, трохи згодом вона все ж виклала ще додаткове відео, на якому також позувала в обіймах свого близького друга і товариша, мило притулившись до нього.

Зазначимо, що з 2014 року Слава була заміжня за Едгаром Камінським. У шлюбі В них народилося двоє дітей. Влітку 2019 року пара оголосила про своє розлучення. При цьому Камінський вже встиг знайти заміну своїй дружині. Його новою пасією стала арт-директор бренду Jean Gritsfeldt Ольга Багата.

Також до цього зоряна красуня показала миле фото з того ж відпустки, на якому з'явилася в неймовірно спокусливій образі. Слава відображена в пікантному вигляді, спустивши сукню з плечей і залишивши його на талії.

Цей наряд красиво підкреслив ідеальні форми зірки, і оголив її пишне декольте. Волосся Слави розпущені і розпатлане, а на її обличчі легкий макіяж і сонцезахисні окуляри.

«Минулий рік для мене виявився непередбачуваним і трохи змінив плани на найближче майбутнє. Але все в моєму житті завжди відбувається вчасно . Нові знайомства , несподівані зустрічі, подорожі, спонтанні рішення, зміни декорацій - перезавантаження ! 2020 - Це мій рік , рік щура 🐀», – підписала новий пост Слава.

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