Популярна українська співачка Настя Каменських продовжує інтригувати шанувальників новими знімками та відео, які публікує на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram

Настя Каменських активно веде свої сторінки в соціальних мережах, ділиться також кадрами зі свого повсякденного життя.

Українська виконавиця, яка зараз виступає під творчим псевдонімом NK, також продовжує радувати шанувальників новими піснями і кліпами, участь у різних пісенних шоу і поїздками за кордон, пише Рoliteka.net.

Каменських є любителькою показати відверті фото, на яких вона з радістю демонструє струнку фігуру. Відпочинок на теплому узбережжі у відкритому купальному костюмі, провокаційні пози, відверті, а місцями навіть викликають кадри – все це є в архіві Каменських.

Так, на одному з пікантних фото зірка також підігріла інтерес до своєї персони улюбленим чином опублікувала досить «гаряче» фото. На представленому фото Настя позувала в пікантній позі в чорному білизна. Причому зробила фото Анастасія прямо в роздягальні, що зазначила під постом в Instagram підпису.

«👍Фігура офигенска», «Коли поєднались талант і краса в одній людині....», «Ідеал жіночої краси❤️», «Мотивація🔥❤️😍», «Люблю стильний одяг, але зовнішній вигляд не найголовніше для мене», «Ну що сказати, Богиня !))», «Настя, додому!!! 🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍 Прибери поки Леха не спалив)))», «Sometimes😂», «По фігурі вже игуре вже nickiminaj наздоганяє....», «Коли показуєш спорт ❤️😍😍😍 Умничка Настя 🔥🔥🔥💣», – пишуть користувачі.

Також українська співачка опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі "старі-нові" кадри в бежевому і червоному комбінезоні.

«З початком нового тижня💋 Пам'ятайте, тільки ви самі вирішуєте, яким буде ваше життя і шлях до досягнень! ✨», – написала в Instagram Настя під постом, опублікованим кілька годин тому.

Звернемо увагу, що повідомлення Каменських супроводжувала жарким видом в елегантному комбінезоні бежевого відтінку з вирізом, який ефектно підкреслює її форми. При цьому доповнила образ Настя білою накидкою, чимось нагадує плащ. На це звернули увагу і її прихильники.

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