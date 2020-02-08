Російський гуморист Максим Галкін розчулив мережу забавним знімком зі своєю дочкою

Фото з'явилося на фан-сторінці Лізи Галкіної в Instagram, пише Politeka.net

Фотографія зроблена, по всій видимості ще влітку, так як сам Максим позує без одягу, а його 6-річна дочка Ліза у сарафанчику. В кадрі 43-річний шоумен весело посміхається, а мала скорчила забавну пику. Видно, що батько з дочкою дуже весело проводять час.

«Донька найкращого тата 😍», - йдеться у підписі до світлини.

Шанувальники прийшли в захват від побаченого і залишили безліч хвалебних слів на адресу артиста і його дочки, зазначивши, що з роками Максим виглядає все краще і краще. Деякі помітили надзвичайна схожість між ними, але знайшлися й такі, хто задався питанням, хто ж насправді є матір'ю діточок Галкіна.

«Максим кращий батько! І справа не в подарунках ! Дуже багато вкладається в освіту дітей. А це найкраще вкладення. І все-таки хто ж мама?»,

«Максим все красивіше і красивіше👍», «Дуже схожі» ,

«Веселі і красиві❤️👏👏», « Кльові», Дуже🌸чарівна і 🌹🌹🌹чарівна👼Єлизавета👑! Веселий 🌞тато! 🌞🌙👍👍», «Татова донечка», «Гарні батьки, гарні діти! Дай боже вашій родині щастя 💐💋», «татова Усмішка! 😘», «Дуже хочеться, щоб вони були щасливі», - пишуть в мережі.

Раніше ми писали, 43-річний російський гуморист Максим Галкін, мабуть, всерйоз задумався про проблеми в шлюбі з 70-річною співачкою Аллою Пугачовою.

Нещодавно артист поділився у соцмережі кадрами пустельній території навколо їх з примадонною особняка. Можливо, він хотів показати шанувальникам зриваються сніжинки, однак, фото вийшло невтішним: сірим і неживим. Більш того Галкін включив пісню "Витрачаю свій прайм на тебе". Враховуючи, що прайм це "найкращий час", то користувачів мережі таке поєднання "сумного фото з цією композицією" наштовхнуло на думку, що комік опосередковано має на увазі свої стосунки з Аллою.

Нагадаємо, Пугачова з чоловіком пустилися в танок прямо на сцені на чужому концерті.

Як повідомляла Politeka, 5-річна дочка Примадонни випадково видала сімейну таємницю.

Нагадаємо, Галкін показав, як треба це робити з дитиною.