Відома українська телеведуча Леся Нікітюк насмішила мережу пікантним конфузом під час відпочинку на морі
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Tiktok зірки.
Так, Нікітюк в одному рожевій білизні веде чоловіка за собою на тлі хвиль моря. В якийсь момент дівчина не розраховує свої сили і просто падає, сміючись при цьому. Це стало причиною справжнього буму серед її шанувальників.
«Леся, відпусти дядечка», «леська у своєму стилі», «типова Леся», «це я – тікаю від своїх проблем»,»кінець просто топ», «Леся – все чітко», «урвала все-таки», - пишуть вони.
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Раніше ми писали, що знаменита українська телеведуча, яка активно веде профіль у соціальній мережі Instagram, показала фанатам новий знімок. Треба сказати, тут Леся не посоромилася і виклала на показ своє головне достоїнство - розкішні довгі ноги.
При цьому знаменитість вирішила, що головний свій шедевр не варто прикривати ні чим, тому красується на фото лише в одних леопардових плавках.
Судячи по пальмі в кадрі, Леся продовжує відпочивати на Близькому Сході, в Абу-Дабі, або все ще викладає фотки з минулого відпочинку.
Гарячий спосіб Никитюк не можу пройти повз уваги її численних шанувальників у соціальній мережі. Всього за кілька годин вони залишили понад 60 тис. "лайків" і десятки коментарів.
Користувачі хвалили Лесю за прекрасний зовнішній вигляд.
@lesialesichka
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Нагадаємо, Никитюк без штанів потрясла своїм головним достоїнством на камеру.
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